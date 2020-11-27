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Tayland'da bulundu! Boyu tam 3 metre...

Tayland'da geçmişe pencere açacak bir balina iskeleti bulundu.

Tayland'da bulundu! Boyu tam 3 metre...

Tayland'da bulundu! Boyu tam 3 metre...

Tayland'da geçmişe pencere açacak bir balina iskeleti bulundu.

27 Kasım 2020 Cuma 15:09
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Yaşının 3 ila 5 bin arasında olduğu tahmin edilen iskelete ilişkin fotoğraflar servis edildi. İsleketin yüzde 80'inden fazlasının kurtarıldığı ifade edilirken 3 metre uzunluğundaki kafatası, omurlar, kaburgalar, yüzgeçler ve bir kürek kemiğinin kurtarılanlar arasında olduğunu belirtildi.

Tayland'da yaşları 3 bin ila 5 bin arasında olduğu düşünülen başarılı bir şekilde korunmuş bir balina iskeleti bulundu. Balinanın kemikleri Kasım ayının başında başkent Bangkok'un batısındaki sahilden 12 kilometre uzaklıkta tespit edildi. Balinanın iskeletine ilişkin fotoğraflar Tayland Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa tarafından paylaşıldı.

KAFATASI 3 METRE

Taylandlı Bakan Silpa-archa şuana kadar iskeletin yüzde 80'inden fazlasının kurtarıldığını ifade ederken kafatası iskeletinin 3 metre uzunluğundaki kafatası, omurlar, kaburgalar, yüzgeçler ve bir kürek kemiğinin kurtarılanlar arasında olduğunu belirtti.

"GEÇMİŞE BİR PENCERE AÇACAK"

Uzmanlar, 12 metre uzunluğundaki iskeletin Bryde balinasının bir parçası olduğunu kaydederken keşfin özellikle deniz seviyeleri ve biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalar için "geçmişe bir pencere" sağlayacağını savunuyor.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nden Memeli Hayvan Araştırmacısı Marcus Chua, kısmen fosilleşmiş kemiklerin "nadir bulunan bir parça" olduğunu söyledi. "Asya'da bu kadar iyi durumda bulunan çok az balina fosili var" diyen Chua, bulunan kemiklerin iyi durumda olduğunu dile getirdi. Chua, keşfin uzmanlara geçmişteki bazı türler hakkında daha fazla bilgi verebileceğini dile getirdi.

Chua, bugün yaşayan Bryde balinalarıyla kıyaslandığında süreci de ortaya çıkaracağını aktardı. İskeletin, deniz seviyesi tahmini, tortu türleri ve çağdaş biyolojik topluluklar dahil olmak üzere dönemin paleobiyolojik ve jeolojik koşullarına ilişkin daha fazla bilgi verebileceğini savunan Chua, "Bu keşif, iskeletin tarihi belirlendiğinde geçmişe bir pencere açacak" ifadesini kullandı.

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