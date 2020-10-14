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Tek hasta 61 kişiye virüs bulaştırdı!

Son 24 saatte en çok vaka artışını kaydeden Kanada’dan dikkat çeken bir son dakika haberi geldi.

Tek hasta 61 kişiye virüs bulaştırdı!

Tek hasta 61 kişiye virüs bulaştırdı!

Son 24 saatte en çok vaka artışını kaydeden Kanada’dan dikkat çeken bir son dakika haberi geldi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:40
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Kanada’da ünlü bir spor salonunda 1 pozitif vaka 61 kişiye corona virüs bulaştırdı! Kanada Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, spor salonunun tüm corona virüsü önlemlerine uyduğu açıklanırken, 100’ün üzerinde vaka beklendiği açıklandı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre şimdiye kadar dünya çapında en az 38 milyon Covid-19 vakası kaydedildi. Yine dünya çapında ölü sayısı 1 milyon 83 bini geçti. Dün, ülkedeki salgın tarihinde en yüksek vakanın kaydedildiği Kanada'dan dikkat çeken bir haber geldi. Bir spor salonuna üye olan Kanada vatandaşının 61 kişiye virüs bulaştırdığı ortaya çıktı!

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK ŞEHİRLERDENDİ... AYNI ANDA 61 VAKA!

Tüm kuralları takip eden bir spor salonundaki bir müşteri, en az 61 vakayla küçük çaplı bir koronavirüs salgını başlattı. Halk sağlığı yetkililerinin tüm Covid-19 protokollerini takip ettiğini söylediği bir spor salonunda şu ana kadar 61 pozitif Covid-19 vakası tespit edildi ve 100 kadar personel, müşteri ve aile üyesinin virüse maruz kalmış olabileceği açıklandı.

Hamilton, Ontario'da bulunan SPINCO spor salonu, Temmuz ayında yeniden açıldı ve personel ve katılımcıların taranması, her sınıfa katılanların sağlık kontrollerinin yapılması, derslerden önce ve sonra maske değişimi, havluların yıkanması ve içerideki odaların temizlenmesi dahil olmak üzere tüm doğru corona virüsü protokollerini uyguluyordu. Hamilton'ın kıdemli sağlık yetkilisi Dr. Elizabeth Richardson yaptığı açıklamada, spor salonunda bir seansın 30 dakika olduğunu söyledi.

Halk sağlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Hamilton'ın vaka sayısı yüksek bir şehir olamdığı ve tesisin sağlık protokollerini göz ardı etmediği için vaka sayısı ve salgının boyutu konusunda çok endişeli olduklarını söylediler.

Şu anda SPINCO ile ilişkili 44 doğrulanmış pozitif birincil vaka ve 17 doğrulanmış ikincil vaka bulunuyor.

Stüdyonun ortak sahipleri Naz Zarezadegan ve Ira Price Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tespit edilen tüm vakalarda belirti olduğunu açıkladı.

SPINCO, Instagram üzerinden müşterilere gönderdiği bir gönderide, "Sağlık otoritelerinin sunduğu tüm önlemleri aldık, hatta birkaç tane daha ekledik ve yine de pandemi bizi tekrar vurdu!" ifadelerine yer verdi. SPINCO, sağlık yetkilileri tarafından daha derin soruşturulana kadar kapalı kalacağını söyledi.

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