Trump'ın azili ABD’yi karıştırdı

Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, seçimlerde hile yapıldığını savundu. Oy sayımlarının geçersiz olduğunu her fırsatta dile getiren Trump'ın destekçileri ise 6 Ocak'ta Trump'ın çağrısı sonrası Kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Temsilciler Meclisi de Trump'ın 20 Ocak'taki görev değişimi öncesinde, ABD Başkanı'nın ikinci kez azline karar verdi. Azil konusunda son noktayı ise Senato'daki oylama koyacak.

ÜLKE GÜVENLİĞİ TEHDİT ALTINDA

Öte yandan Eski FBI Başkanı James Comey de Trump'ın görevi, Joe Biden'a devredeceği 20 Ocak'ta ABD'de ülke çapında güvenliğin "kritik derecede tehdit altında" olabileceğini söyledi. BBC'nin Newsnight programına konuşan Comey, ülke genelinde silahlı, dağınık grupların şiddet içerikli eylemlerde bulunabileceği uyarısında bulundu.

MUHAFIZLAR KONRE BİNASINDA NÖBET TUTUYOR

Olayların ardından devreye giren Ulusal Muhafızlar, 24 Ocak'a kadar geçerli olan "acil durum" kapsamında Kongre binasını korumaya devam ediyor. Temsilciler Meclisi'ndeki oylama sonrası, olası şiddet olaylarını engellemek için sayıları artırılan Kongre'deki Ulusal Muhafızların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

GÜVENLİK GİDEREK ARTIRILACAK

Hafta sonu Başkent Washington DC'deki Ulusal Muhafızların sayısı 10 bine çıkarılacak. 20 Ocak'taki başkanlık devir-teslim töreninde bu sayının daha da artırılarak iki katına çıkarılması planlanıyor. Geçen hafta çıkan olaylara karışanların bir kısmını gözaltına aldığını açıklayan FBI, diğer şüphelileri aramaya devam ediyor.

SİLAHLI SALDIRI UYARISI YAPILDI

FBI, önümüzdeki günlerde ülke genelinde aşırı sağ grupların silahlı eylem yapabileceği uyarısında bulundu.

AIRBNB, BAŞKENT'TEKİ REZERVASYONLARI İPTAL ETTİ

Ev kiralama platformu Airbnb de Washington DC ve civarındaki rezervasyonları iptal ettiğini açıkladı. Bölgedeki güvenlik tehdidine ve "nefret gruplarının bu bölgeye seyahat etme ihtimaline karşı" bu kararı aldığını açıklayan şirket, para iadelerinin yapılacağını duyurdu: "Silahlı milislerin ve nefret gruplarının şehre seyahat ederek devir teslim törenini engellemeye çalıştığına dair haberleri gördük. Bu grupların bizim internet sitemizi kullanmadığından emin olmak istedik. Kongre binasındaki şiddet eylemlerine katıldığını ya da nefret gruplarıyla bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz müşterilerimize, Airbnb platformunu yasakladık."