Trump Vazgeçmiyor! Seçimle ilgili flaş bir başvuru daha!

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçları ile ilgili mücadelesini sürdürüyor. Trump, son olarak Wisconsin eyaletinde "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için ABD Yüksek Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulundu.