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Ukrayna-Rusya savaşı resmen başladı!

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine operasyon başlatmasının ardından ülke karıştı.

Ukrayna-Rusya savaşı resmen başladı!

Ukrayna-Rusya savaşı resmen başladı!

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine operasyon başlatmasının ardından ülke karıştı.

24 Şubat 2022 Perşembe 12:02
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Başkent Kiev dahil birçok şehirde patlamalar yaşanırken Ukrayna ordusu, "Hava savunma sistemimiz, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürdü." açıklamasını yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, en az 9 kişi yaralandı.

Haftalardır gerilimin hızla tırmandığı Rusya- Ukrayna krizi bu sabah sıcak çatışmaya döndü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA KENDİNİ SAVUNACAK"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna kentlerine saldırılar sürüyor" derken Devlet Başkanı Zelenksiy ise ülkede sıkıyönetim ilan etti. Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Zelenkiy, Rusya'nın ülkesinin askeri altyapısına ve sınır muhafızlarına saldırdığını belirtti. Ukrayna lideri ancak vatandaşları panik yapmamaya çağırdı ve zafer sözü verdi. Ancak başkent Kiev dahil birçok şehirden patlama sesleri duyuldu. Bölgeden gelen haberler arasında havalimanlarının bombalandığı bilgisi yer aldı. Hükümet, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan etti.

"5 RUS UÇAĞI VE 1 HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜK"

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ise "Hava savunma sistemimiz, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürdü." ifadeleri yer aldı.

UKRAYNA BİLANÇOYU AÇIKLADI: 8 KİŞİ ÖLDÜ, 9 YARALI VAR

Rusya'nın bu sabah başlattığı harekat sonrası, Ukrayna'da yaşanan çatışmaların bilançosu açıklandı. Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 8 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

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Ukrayna-Rusya Savaşı Resmen Başladı!
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