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Ülke dehşeti yaşadı! 14 kişi öldü, 35 yaralı

Güney Amerika ülkeleri arasında yer alan Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Feci olayda 14 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Diğer yandan toprak altında kalan ve henüz ulaşılamayan kişileri arama çalışmaları da sürüyor.

Ülke dehşeti yaşadı! 14 kişi öldü, 35 yaralı

Ülke dehşeti yaşadı! 14 kişi öldü, 35 yaralı

Güney Amerika ülkeleri arasında yer alan Kolombiya'nın Risaralda bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Feci olayda 14 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Diğer yandan toprak altında kalan ve henüz ulaşılamayan kişileri arama çalışmaları da sürüyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 10:47
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Kolombiya'nın Risaralda bölgesinin merkezi Pereira kentinde günlerdir etkili olan aşırı yağış, toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Risaralda Valisi Victor Manuel Tamayo, sokakların çamur yığınına döndüğü kentte yol üzerinde bulunan bazı evlerin yıkıldığını aktardı.

TOPRAK ALTINDA KALANLAR VAR

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) ise toprak kaymalarının yol açtığı faciada şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve kayıplar olduğunu duyurdu. Taşan bir nehre yakın bölgelerde yaşayanlar evlerinden tahliye edilerek güvenli yerlere taşındı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN KORKULUYOR

Ölü sayısının artmasından korkulan kentte arama-kurtarma çalışmaları polis, sivil savunma, ordu, itfaiye ve Devlet Afet Risk Yönetimi Dairesi'nden arama kurtarma personeli ile birlikte sürüyor.

Son Güncelleme: 09.02.2022 19:06
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