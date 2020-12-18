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Ülkede termometreler -48 dereceyi gördü

Rusya'nın Yakutsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerinde termometreler -48 dereceyi gösterdi. Yetkililer bölgede acil durumlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Ülkede termometreler -48 dereceyi gördü

Ülkede termometreler -48 dereceyi gördü

Rusya'nın Yakutsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerinde termometreler -48 dereceyi gösterdi. Yetkililer bölgede acil durumlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

18 Aralık 2020 Cuma 18:34
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Rusya'nın Yakutsk bölgesinde bazı yerleşim birimlerinde termometreler -48 dereceyi gösterdi. Yetkililer bölgede acil durumlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

Yakutsk kentindeki yetkililer tarafından yapılan açıklamada "Bölgedeki yerleşim birimlerinde hava sıcaklığının -48 C derecenin altına düşmesi nedeniyle acil durum haline geçildi. Termometreler geçen hafta bazı kentlerde -40 C dereceyi gösterdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen öğrenciler dondurucu soğuğa rağmen dışarıda oyun oynadı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

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