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Yemen'de Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü ve yaralılar var

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Yemen'de Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü ve yaralılar var

Yemen'de Aden Havalimanı'nda patlama: Ölü ve yaralılar var

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:29
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Yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi. İsmini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı. Patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirten yetkili, olayda ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti.

KABİNE ÜYELERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA ULAŞTI
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalının internet sitesinde yayınlanan haberde ise kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa süre sonra havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi.

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