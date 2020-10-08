Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İlk Ders
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İlk...
Alıçlı Yolu Yenileniyor
Alıçlı Yolu Yenileniyor
Dikili’de çocuklar futbol sahasına kavuştu
Dikili’de çocuklar futbol sahasına kavuştu
Yikan’a Dulkadiroğlu’ndan Vefa
Yikan’a Dulkadiroğlu’ndan Vefa
Sağlık-Sen, sağlıkta şiddet raporunu açıkladı
Sağlık-Sen, sağlıkta şiddet raporunu açıkladı
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Yıllardır beklenen hayal gerçek oldu! Kapalı Maraş resmen açıldı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 46 yıllık Kapalı Maraş hasreti son buldu. KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın müjdesi sonrası büyük heyacan yaşayan Kıbrıs Türkleri açılışı merakla bekliyordu.

Yıllardır beklenen hayal gerçek oldu! Kapalı Maraş resmen açıldı...

Yıllardır beklenen hayal gerçek oldu! Kapalı Maraş resmen açıldı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 46 yıllık Kapalı Maraş hasreti son buldu. KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın müjdesi sonrası büyük heyacan yaşayan Kıbrıs Türkleri açılışı merakla bekliyordu.

08 Ekim 2020 Perşembe 14:05

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.

Maraş'ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. Bir grup gazeteci, Maraş içerisindeki ilgili bölümlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Maraş'ın halka açılacak ilgili bölümlerinin hazır hale getirildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş'ın bir kısmının bugünden itibaren, belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu.

Can ve mal güvenliği için ikazlara uyulması istendi. KKTC vatandaşlarının numaratör eşliğinde Kapalı Maraş'a geçmeye başladığı öğrenildi. Kimliksiz devam eden girişlerde vatandaşlar Maraş'ın sahil kısmına ilerlediği aktarıldı.

DENİZE GİRİLEBİLECEK ALAN 1 KM UZUNLUĞUNDA

Konuyla ilgili yapılan açıklamada fotoğraf çekmenin –drone hariç- serbest olacağı belirtilirken, denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda olacağı aktarıldı.

TATAR'IN ANKARA ZİYARETİNDEKİ AÇIKLAMALARI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken, Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını belirtmişti.

Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

MARAŞ AÇILIMI

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu. Son olarak Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

Son Güncelleme: 08.10.2020 14:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bab'da bombalı terör saldırısı
Bab'da bombalı terör saldırısı
Kırgızistan Karıştı
Kırgızistan Karıştı
Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu!
Koronaya yakalanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü olay oldu!
Azerbaycan, Ermeni askerlerini esir aldı
Azerbaycan, Ermeni askerlerini esir aldı
Yunanistan'dan "NAVTEX" provokasyonu
Yunanistan'dan "NAVTEX" provokasyonu

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber