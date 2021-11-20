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Zırhlı araçtan otobana dolar yağdı!

ABD'nin Güney California eyaletindeki otoyolda sürücüler, zırhlı araçtan yola saçılan nakit paraları kapmak için birbiriyle yarıştı.

Zırhlı araçtan otobana dolar yağdı!

Zırhlı araçtan otobana dolar yağdı!

ABD'nin Güney California eyaletindeki otoyolda sürücüler, zırhlı araçtan yola saçılan nakit paraları kapmak için birbiriyle yarıştı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 12:57
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ABD'nin Güney California eyaletindeki bir otoyolda seyir halinde zırhlı araçtan yola çanta dolusu nakit para saçıldı. Paraları gören sürücüler, akan trafiğe rağmen araçlarını park edip paraları toplamaya başladı. Trafiğin durduğu yolda para toplayanlar birbiriyle yarıştı. California Otoyol Devriyesinden Çavuş Curtis Martin, "Kapılardan biri açıldı ve para çantaları düştü" dedi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Martin, çoğunluğu 1 ve 20 dolar olan banknotların yolun tüm şeritlere dağıldığını ve trafiğin kaotik bir şekilde durma noktasına geldiğini söyledi. Olay yerinde 2 kişinin gözaltına alındığını aktaran Martin, parayı aldığı tespit edilen diğer kişilerin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Martin, olay yerinde yoldan geçenler tarafından çekilen çok sayıda video olduğunu ve California Otoyol Devriyesi (CHP) ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti. Yoldan toplanan paraların Vista'daki CHP bürosuna getirilmesi istendi. Yetkililer ne kadar para kaybedildiğini açıklamazken, San Diego Union-Tribune gazetesinin haberine göre olaydan saatler sonra en az 10 kişi topladıkları parayı polise ulaştırdı.

Zırhı aracın, San Diego'dan Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun bir ofisine doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

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Zırhlı Araçtan Otobana Dolar Yağdı!
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