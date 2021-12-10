2022 MTV zam oranı belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti. Resmi Gazetede yayımlanan kararla bu oranda indirime gidildi. 2022 yılında MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 27 Kasım’da Resmi Gazete'de yayımlanan (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre MTV’de dahil Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları yüzde 36,20 oranında belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50 oranında düşürme ve artırma yetkisi bulunuyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu oranda yüzde 11.20 oranında indirim yapıldı ve MTV yeniden değerleme oranı yüzde 36,20’den yüzde 25’e indirildi. Böylece 2022 yılında MTV’de artış yüzde 25 olarak uygulanacak. Diğer vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,20 olarak belirlenen oranda ise değişikliğe gidilmedi.

Son 10 yılda vergi harç ve cezalarda uygulanan yeniden değerleme oranları*:

2012…………….yüzde 7.80

2013…………….yüzde 3.93

2014…………….yüzde 10.11

2015…………….yüzde 5.58

2016…………….yüzde 3.83

2017…………….yüzde 14.47

2018…………….yüzde 23.73

2019…………….yüzde 22.58

2020…………….yüzde 9.11

2021…………….yüzde 36.20

*MTV’de yeniden değerleme oranı Cumhurbaşkanı yetkisiyle 2018 yılında yüzde 23.73’ten yüzde 15.9’a, 2019’da 22.58’den yüzde 12’ye çekilmişti.