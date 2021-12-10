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2022 MTV zam oranı belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

2022 MTV zam oranı belli oldu

2022 MTV zam oranı belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak uygulanacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

10 Aralık 2021 Cuma 13:10
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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti. Resmi Gazetede yayımlanan kararla bu oranda indirime gidildi. 2022 yılında MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 27 Kasım’da Resmi Gazete'de yayımlanan (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre MTV’de dahil Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları yüzde 36,20 oranında belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50 oranında düşürme ve artırma yetkisi bulunuyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu oranda yüzde 11.20 oranında indirim yapıldı ve MTV yeniden değerleme oranı yüzde 36,20’den yüzde 25’e indirildi. Böylece 2022 yılında MTV’de artış yüzde 25 olarak uygulanacak. Diğer vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,20 olarak belirlenen oranda ise değişikliğe gidilmedi.

Son 10 yılda vergi harç ve cezalarda uygulanan yeniden değerleme oranları*:

2012…………….yüzde 7.80

2013…………….yüzde 3.93

2014…………….yüzde 10.11

2015…………….yüzde 5.58

2016…………….yüzde 3.83

2017…………….yüzde 14.47

2018…………….yüzde 23.73

2019…………….yüzde 22.58

2020…………….yüzde 9.11

2021…………….yüzde 36.20

*MTV’de yeniden değerleme oranı Cumhurbaşkanı yetkisiyle 2018 yılında yüzde 23.73’ten yüzde 15.9’a, 2019’da 22.58’den yüzde 12’ye çekilmişti.

2022 MTV ne kadar olacak?
Silindir hacmi Taşıt değeri(TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 yaş ve üzeri
1300 cc ve aşağısı 70.625'i aşmayan 1313,75 TL 916,25 TL 512,45 TL 386,25 TL 136,25 TL
1300 cc ve aşağısı 70.625 - 123.750 arası 1443,75 TL 1007,5 TL 562,45 TL 426,25 TL 150 TL
1300 cc ve aşağısı 123.750 üstü 1576,25 TL 1098,75 TL 615 TL 465 TL 162,5 TL
1301-1600 cc arası 70.625'i aşmayan 2287,5 TL 1715 TL 995 TL 703,75 TL 270 TL
1301-1600 cc arası 70.625 - 123.750 arası 2517,5 TL 1887,5 TL 1095 TL 771,25 TL 295 TL
1301-1600 cc arası 123.750 üstü 2746,25 TL 2058,75 TL 1192,5 TL 842,5 TL 322,5 TL
1601-1800 cc arası 177.000 aşmayan 4445 TL 3476 TL 2043 TL 1247,5 TL 483,75 TL
1601-1800 cc arası 177.000 aşan 4851 TL 3790 TL 2232 TL 1362 TL 527 TL
1801-2000 cc arası 177.000 aşmayan 7003 TL 5393 TL 3170 TL 1887 TL 742,5 TL
1801-2000 cc arası 177.000 aşan 7641 TL 5886 TL 3458 TL 2058,75 TL 810 TL
2001-2500 cc arası 221.000 aşmayan 10506 TL 7627 TL 4765 TL 2846 TL 1126,25 TL
2001-2500 cc arası 221.000 aşan 11462 TL 8320 TL 5197 TL 3106 TL 1228,75 TL
2501-3000 cc arası 442.375 aşmayan 14648 TL 12745 TL 7961 TL 4282 TL 1570 TL
2501-3000 cc arası 442.375 aşan 15982 TL 13902 TL 8686 TL 4672 TL 1713 TL
3001-3500 cc arası 442.375 aşmayan 22310 TL 20075 TL 12092 TL 6036 TL 2211 TL
3001-3500 cc aras 442.375 aşan 24340 TL 21898 TL 13191 TL 6583 TL 2415 TL
3501-4000 cc arası 708.000'i aşmayan 35078 TL 30291 TL 17838 TL 7961 TL 3170 TL
3501-4000 cc arası 708.000'i aşan 38270 TL 33043 TL 19463 TL 8686 TL 3458 TL
4001 cc ve üstü 840.750'yi aşmayan 57415 TL 43053 TL 25498 TL 11460 TL 4445 TL
4001 cc ve üstü 840.750'yi aşan 63633 TL 46969 TL 27817 TL 12501 TL 4851 TL

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2022 MTV Zam Oranı Belli Oldu
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