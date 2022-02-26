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Afşin Belediyesinden 54 okula spor malzemesi desteği

Afşin Belediyesi, "Hayalimizde Eğitim Var" projesi kapsamında ilçe genelindeki 54 ilk ve ortaokula spor malzemesi desteğinde bulundu.

Afşin Belediyesinden 54 okula spor malzemesi desteği

Afşin Belediyesinden 54 okula spor malzemesi desteği

Afşin Belediyesi, "Hayalimizde Eğitim Var" projesi kapsamında ilçe genelindeki 54 ilk ve ortaokula spor malzemesi desteğinde bulundu.

26 Şubat 2022 Cumartesi 17:39
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Bakraç İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye olarak her zaman eğitim ve spora destek verdiklerini belirtti.

Belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan "Hayalimizde Eğitim Var" projesi kapsamında kentteki çeşitli okullara spor malzemesi desteğinde bulunduklarını belirten Güven, şunları kaydetti:

"Projemizde, öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak ve başarıyı yakalamaları noktasında gerekli olan ekipmanları temin etmeye çalıştık. Malzemeleri, burada gerçekleştirdiğimiz törende ilçe genelimizdeki tüm okullarımızın okul idarecilerine teslim ettik. Hayata geçireceğimiz yeni projelerimizle birlikte eğitme elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için. Biz bir taraftan belediyecilik yaparken diğer taraftan gençlerimizin, halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İmzalanan protokol kapsamında projenin hayata geçtiğine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da kentte zengin spor altyapısının bulunduğunu belirtti.

Şehirde geçmiş yıllarda hem ulusal hem de uluslararası başarı elde sporcuların var olduğunu ifade eden Kaba, "Bu spor geleneğini gençlerimizle, öğrencilerimizle geleceğe taşımak istiyoruz. Öğrencilerimizi sadece akademik alanda değil, sportif, kültürel ve sosyal alanda da desteklemek istiyoruz. Belediyemize destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Afşin Belediyesinden 54 Okula Spor Malzemesi Desteği
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