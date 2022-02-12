Afşin'de "Hayalimizde Eğitim Var Projesi" İşbirliği Protokolü İmzalandı

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen törende, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik yönde desteklemek, eğitim hizmet kalitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen işbirliği protokolüne, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba imza attı.

İmza töreninde konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, eğitime yapılan yatırımın, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olacağına işaret etti.

Çağın gerektirdiği bilgili, sağlıklı, üretken bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını ve Afşin’in eğitim ve öğretim alt yapısını daha nitelikli hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin Belediyesi olarak, milli eğitim ile ilgili 10 projeyi hayata geçirmek adına işbirliği protokolünü imzalandık. Projelerimizin bir kısmını hayata geçirdik, bir kısmının hazırlıkları devam ediyor. Hayalimizdeki eğitim kalitesini yakalamak adına bu projeleri uygulamak ve hayata geçirmek çok önemli. Eğitime yapılan yatırımın, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım olacaktır. İlçe olarak, eğitim alanında ileri gitmek, daha fazla gencimizin daha iyi eğitimi imkanına kavuşmasını istiyoruz. Bir taraftan gençlerimizin fiziksel gelişimine önem verirken, diğer taraftan da akademik gelişiminin tastamam olmasını istiyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Öğrencilere katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerine değinen Güven, “Projelerimiz kapsamında sanal dershane uygulamasından, okullarımızın fiziki yapılarının düzeltilmesine, sanatsal etkinliklere ve kültürel değerlere, sportif alanda eğitim alandaki projelerle eğitime destek olacağız. Geçtiğimiz yıl ilçemizden akademik anlamda ilk bin arasında 3 öğrencimiz yer aldı. Derece yapan öğrencilerimizin sayısını daha da artırmak istiyoruz. Diğer taraftan da fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Projelerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Afşin Kaymakamımız Ahmet Can Pınar’a, Afşin İlçe Milli eğitim Müdürlüğümüze, Afşin Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

İnsan kaynaklarını en iyi şekilde yetiştiren ülkelerin öne çıkacağını ifade eden Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da, “Biz çocuklarımızın çağın gerektirdiği akademik eğitime ve öğrencilerimizin i sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap vermek durumundayız. Ayrıca Afşin’imizi, eğitimin her alanında başarılı olan bir ilçe olmasını hedefini taşıyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için okullarımızın fiziki yapısından, öğrencilerimizin akademik, sportif ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konudaki en büyük destekçilerimizi okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz olacak. Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve yürüttüğümüz faaliyetlerde bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Ahmet Can Pınar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardın projelerin sunumu gerçekleştirilerek, protokoller imzalandı.

Programa Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Ali Gedik ile okul idarecileri katıldı.