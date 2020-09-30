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Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs damlacıklar yoluyla 34 milyona yakın kişiye bulaştı.

Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama

Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs damlacıklar yoluyla 34 milyona yakın kişiye bulaştı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 12:29

11 Mart’ta Türkiye’ye giriş yapan koronavirüs vakaları tam azaldı derken yeniden tırmanışa geçti. Koronvirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Yeşim Taşova, artan vaka sayısına bağlı olarak yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve birinci sınıflar haricinde başlayamayacağını ifade ederek, "Halk Sağlığı uzmanlarının vermiş olduğu kararlarla ister istemez kaçınılmaz olarak yüz yüze eğitimle ilgili bir takım kısıtlamalar geleceğini düşünüyorum" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen mart ayından itibaren eğitim-öğretim online yapılmaya başlandı. Ancak sadece ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı ve şu an haftada 2 gün okula gidiyor. Koronavirüste ülkemizde ölüm ve vaka sayısının son günlerde artmasıysa okulların tekrardan 'online' eğitime dönebileceğinin sinyalini veriyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KİŞİLERİN KURALLARI UYGULAYABİLME KAPASİTESİ ÇOK ÖNEMLİ"
Taşova, okulların neredeyse bütün her yerde 'online' eğitimle devam ettiğini belirterek, "Okullar bütün dünyanın da gündeminde olan bir konu. Birçok ülkede eğitim ilk yarı yılda 'online' olarak belirlendi. Herkes bir önünü görmek istiyor. Özellikle bazı bölümlerde yüz yüze eğitim nasıl yapılır gibi öneriler var. Salgın hızına bağlı olarak bu önlemler alınarak eğitimler başlayacaktır. Salgın hızına göre bu durum belirlenecek. Kişilerin kuralları uygulayabilme kapasitesi çok önemli. Biliyorsunuz kişi ne kadar küçükse kuralların ihlal edilmesi o kadar fazla oluyor. Gençler ve çocuklarda hastalık nitekim biraz daha hafif seyrediyor ama o çocuklar eve gidip aile bireylerine bulaştırdığı için bütün önlemler bundan dolayı alınıyor" diye konuştu.

"SALGININ EĞİLİM VE HIZI İNCELENİYOR"
Son dönemlerde Türkiye'de artan vaka sayısına bağlı olarak yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve birinci sınıflar haricinde başlayamayacağını söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Bu rakamlarla biraz zor. O zaman oturulup tekrar konuşulacak. Sağlık Bakanlığı'nda Toplum Sağlığı Bölümü var. O bölüm özellikle bütün her yerdeki eğilim ve hızları inceliyor. Halk Sağlığı uzmanlarının vermiş olduğu kararlarla ister istemez kaçınılmaz olarak yüz yüze eğitimle ilgili bir takım kısıtlamalar geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTELİLER HİJYEN KURALINA DAHA İYİ UYUYACAKLAR"
Sosyal medyada okulların açılması yönünde çağrı yapan üniversite öğrencilerine de değinen Yeşim Taşova, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencileri için bazı bölümlerde özellikle yüz yüze eğitim önemli. Örneğin Tıp Fakültesi için bunu çok konuşuyoruz. Tıp Fakültesindeki olay usta çırak ilişkisi üzerindedir. Hemşirelik de aynı şekilde. Bu tür durumlarda biz sosyal mesafe, hijyen gibi kurallara dikkat ederek usta çırak eğitimlerine başladık. Benim fikrim ise üniversite öğrencilerine uygun koşullar sağlanır ise maske ve el hijyeni kuralına daha iyi uyacaklarını düşünüyorum. Onlarda okullarda gerekli düzenlemelerini yapabilirler. Tabiki çok daha artış olmadığı süre içerisinde. Artış olursa bütün toplum etkilenecektir zaten."

"TOPLU AÇILIŞ VE ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR"
Toplu açılışların, etkinliklerin hala devam ettiğini ve bu nedenle virüsün kontrol altına alınmasının zorlaştığını anlatan Taşova, "Hasta olan kişilerin sayısında artış olması aslında virüsün yayıldığını gösteriyor. Yayılmanın da en büyük özelliği sosyal mesafenin korunmamasından kaynaklanıyor. Baktığınız da bugün hala otobüse, minibüse, metroya binerken insanlar tıkış tıkış. Toplu yapılan kutlamalar, açılışlar devam ediyor. Her ne kuralı alırsanız alın geçişler artıyor. Bu yayılım kurallara uyulmadığı taktirde devam edecektir. Burada tek sorumluluk vatandaşa düşmüyor. Hem sağlık otoritelerine hem de devletin alması gereken önlemler var. Bu 3'ünün herhangi birinde aksaklık olursa salgınla mücadele başarılı olamayacak" dedi.

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