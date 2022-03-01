Kahramanmaraşlı öğrenci Türkiye 2.si oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen “Enerji Verimliliği” resim yarışmasına üç resim ile katılan Yaşar Gölcü İlkokulu, 4.sınıf öğrencisi Meryem Azra Çetinkaya’nın eseri ile Türkiye ikinciliği elde etti.

Elde edilen başarı nedeniyle öğrenci Meryem Azra Çetinkaya, öğrencinin sınıf öğretmeni Alev Büyükardıç, Okul Müdürü Bekir Güneşlice ile Müdür Yardımcısı Zahide Karaköse, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından makamda kabul edildi.

Ziyarette elde edilen başarının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Öğrencilerimizi her yönüyle geliştirmek bizim en büyük idealimizdir. Akademik çalışmaların yanında yetenek ve becerilerini geliştiren, bunları ortaya koyan öğrencilerimizin artmasını diliyoruz. Bu anlamda öğrencimiz Meryem Azra Çetinkaya’nın elde ettiği başarı da çok anlamlı. Kendisini gönülden tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen öğretmen ve idarecilerimizi de kutluyorum.” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda öğrenci ve öğretmenlere İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından hediye takdim edildi.