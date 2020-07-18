Kahramanmaraşlı öğretmenden Bakan Selçuk’a sloganlı yanıt

İlk zümre toplantısını sınıf öğretmenleriyle yapan Bakan Selçuk, akademik hayatının büyük bölümünü sınıf öğretmeni yetiştirmekle geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Sınıf öğretmenlerinin, çocukların eğitim hayatında çok önemli bir yeri var. Bir bakışınızın, bir gülümsemenizin çocukların yüzünde nasıl güller açtırdığının farkındayız. Bir karar alırken ben sahadaki arkadaşlarıma danışmak istiyorum. En iyi kararı ortaklaşa almak zorundayız. Buluşmalarımız, farklı zümrelerle devam edecek ama özellikle sınıf öğretmenlerimiz ile başladık.”

Toplantıya katılan sınıf öğretmenlerinin, ilkokulda branş öğretmenlerinin derse gireceği konusundaki iddiaları hatırlatması üzerine Bakan Selçuk, “Sınıf öğretmeni, bir çocuğun kişilik gelişiminin çok kritik bir evresinde onlarla birlikte… Çocukların akademik gelişimi, duygusal gelişimi, evde yaşadıkları konusunda her şeyi bilmek durumunda. Bu nedenle çocuklarla daha çok vakit geçirmesi gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Bartın’dan Öğretmen Yeliz Terzi, Bakan Selçuk ile sohbet edebilmek için merakla ekran başında bekleyen oğlu Mete ile birlikte katıldı toplantıya… “Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler” kitabının 100 yazarından biri olan Mete, “Kitabı bana yolladığınız için çok teşekkür ederim.” dedi. Bakan Selçuk, kitabı masasından hiç ayırmadığını, Yaz Okulu açılışında yaptığı konuşmada da gösterdiğini söyleyerek Mete’ye yazmaya devam etmesini tavsiye etti.

Kayseri’den toplantıya katılan Ercan Yıldız, uduyla “Salgın dönemindeki hislerimize çok yakışıyor.” diyerek “Elbet Bir Gün Bulaşacağız” adlı eseri seslendirdi. Bakan Selçuk da Yıldız’a eşlik etti.

Geçtiğimiz hafta ikinci zümre toplantısı İngilizce öğretmenleriyle gerçekleşti.

Toplantıya katılan İngilizce öğretmenleri, daha etkin bir yabancı dil eğitimi için önerilerini Ziya Öğretmen’le paylaştı. Bakan Selçuk; ihtiyaçların farkında olduklarını, ders kitaplarında, öğrenme materyallerinde iyileştirme çalışmaları yapıldığını belirtti. Selçuk ayrıca küçük yaştaki çocuklar için çizgi film, animasyon gibi hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.

Bakan Selçuk, çocukların İngilizceye neden ihtiyaç duyduğunun doğru tanımlanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Yeni eğitim yılını, matematiği sevdirme konusunda iş birliği yılı ilan edelim.

“Ziya Öğretmen İle Zümre Toplantıları”nın bu haftaki konuğu, ortaokul matematik öğretmenleri idi. Öğretmenlerin ortak görüşü Türkiye’de matematiğin zorluğu konusunda hem öğrencilerin hem velilerin ön yargıya sahip olduğu yönündeydi.

“Ben öğrenciliğimde, öğretmenimi seversem matematiği seviyordum. Benim derdim o dersi kimin verdiğiymiş. Acaba diğer çocuklar da benim gibi düşünüyor mu?” diyen Bakan Selçuk’a yanıt Kahramanmaraş’tan Muttalip Şahin’den geldi. Muttalip Öğretmen, “Öğretmenini sev, dersini sev!” diyerek konuyu sloganlaştırdığını belirtti.

Öğretmenlerin sınıfta yaşadıklarını daha yakından bilmenin, daha isabetli kararlar almaya yardımcı olduğunun altını çizen Ziya Öğretmen, meslektaşlarına yeni eğitim öğretim yılını “matematiği sevme konusunda iş birliği yılı” ilan etme çağrısında bulundu. Selçuk, “Çocuklarımıza matematiği sevdirelim. Matematik alanında uluslararası düzeyde, bu ülkenin çıtasını daha yukarı taşıyalım.” dedi.

Selçuk, “Bizler matematiği okul öncesinden itibaren mantıksal olarak, duygu olarak, öğreterek günlük hayatla bağını kurmak istiyoruz. Geç öğrenen, normal süreçte öğrenen ve üst düzey eğitim alması gereken çocuklarımız var. Bu üç grup için de çeşitli hazırlıklar yapıyoruz. Matematiğin zorluğu konusunda geliştirilen geleneksel tutumun dönüştürülebilmesi için meslektaşlarıma bazı önerilerim var: Öğretmenlerimiz, ders yılı başında ilk birkaç saat matematiği sevdirmek konusunda oyunlar, etkinlikler yaparsa öğrenci ve öğretmen arasında güçlü bağ kurulur.” diye konuştu.