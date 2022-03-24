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Kahramanmaraş’ta 133 okulda iyileştirme ve 52 yeni okul yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında yıl sonuna kadar Kahramanmaraş'ta 133 okulda iyileştirme çalışmalarının yapılmasının yanı sıra 52 yeni anaokulu yapılacak.

Kahramanmaraş’ta 133 okulda iyileştirme ve 52 yeni okul yapılacak

Kahramanmaraş’ta 133 okulda iyileştirme ve 52 yeni okul yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi kapsamında yıl sonuna kadar Kahramanmaraş'ta 133 okulda iyileştirme çalışmalarının yapılmasının yanı sıra 52 yeni anaokulu yapılacak.

24 Mart 2022 Perşembe 17:59
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"Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi hakkında bilgiler veren Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, projenin Türkiye genelinde uygulanmakta olduğunu, Kahramanmaraş'ta ise bu kapsamda temel eğitim düzeyinde eğitim veren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve bunların yanı sıra ortaöğretim bünyesinde eğitim veren anasınıflarında iyileştirme çalışmaları ile yeni anaokulların yapılacağını ifade etti.

Projenin amacının eğitimin niteliğini geliştirmek olduğunu kaydeden İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Ayrıca eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak öğrencilerimiz için fırsat eşitliği sağlamak, öğretmenlerimizin meslekî gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek, okullarımızın fizikî ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz.” diye konuştu.

Proje kapsamında Kahramanmaraş'ta 133 okulda iyileştirme çalışmalarının yapılacağını ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Kahraman, “Bununla birlikte 52 yeni anaokulunu ilimize kazandıracağız. Proje kapsamına alınan okullarımızın tamamında öğrenci, öğretmen ve yöneticilere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimize yönelik destek eğitim programları, ilk yardım farkındalık eğitimleri, psikososyal gelişim destek eğitimleri, kültür, sanat ve spor etkinlikleri; yönetici ve öğretmenlerimize yönelik meslekî ve kişisel gelişim eğitimleri gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Kahraman, proje kapsamındaki okullarda yapılacak iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Okulların iç ve dış mekân boya ihtiyaçları karşılanacak, ısıtma sistemi onarımları, pencere ve kapı onarımları, genel bahçe düzenleme (peyzaj) işlemleri, elektrik tesisatı ve kompanzasyon, lavabo onarımları (ıslak mekân) ve öğretmenler odası zemin döşemesi yapılacak. Bunların yanı sıra okul internet ağı alt yapısı ihtiyaçları, bilgisayar ve yazıcı ihtiyaçları, spor malzemesi ihtiyaçları, etkileşimli tahta ihtiyaçları ile öğretmenler odasının sandalye, dolap ve toplantı masası ihtiyaçları karşılanacak. Müzik odaları olmayan okullarda müzik odaları oluşturulacak.” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Kahraman, son olarak proje ile ilgili çalışmaların 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 24.03.2022 19:49
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Kahramanmaraş’ta 133 Okulda Iyileştirme Ve 52 Yeni Okul Yapılacak
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