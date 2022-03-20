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Kahramanmaraş’ta “Bütünleştirici Eğitimde Aile Ve Çocuk Semineri" Yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın bütünleştirici eğitim ile ilgili farkındalık sağlamak amacıyla düzenlediği Bütünleştirici Eğitimde Aile ve Çocuk Semineri Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta “Bütünleştirici Eğitimde Aile Ve Çocuk Semineri" Yapıldı

Kahramanmaraş’ta “Bütünleştirici Eğitimde Aile Ve Çocuk Semineri" Yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın bütünleştirici eğitim ile ilgili farkındalık sağlamak amacıyla düzenlediği Bütünleştirici Eğitimde Aile ve Çocuk Semineri Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

20 Mart 2022 Pazar 15:07
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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) kapsamında düzenlenen Bütünleştirici Eğitimde Aile ve Çocuk Semineri, Kahramanmaraş'ta örgün eğitim veren okullardaki öğrencilerin aileleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 14-15 Mart 2022 tarihlerinde Ramada Otel’de gerçekleştirildi.

Seminerin ilk günkü programının açılış konuşmasını Onikişubat İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Arslan gerçekleştirdi. Ardından Av. Dr. Jülide Işıl Bağatur ile Av. Cansu Korkmaz, proje konusu ile ilgili seminerlerini gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili bilgi veren Proje İletişim Uzmanı Nihal Togo, BEGEP’in Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanıyla 2019 yılının Ağustos ayından bu yana yürütüldüğünü, proje kapsamında düzenlenen “Bütünleştirici Eğitimde Aile ve Çocuk Seminerleri”nin şu ana kadar Ankara, Samsun, Konya, Balıkesir, Bursa, Adana ve ilimizde yapıldığını ifade etti.

BEGEP kapsamında yürütülmekte olan ‘Farkındalık Arttırma Kampanyası’ kapsamında hayata geçirilen seminerler ile bütünleştirici eğitimin önemi konusunda aileler ve STK’ların farkındalığının artırılmasının amaçlandığını belirten Proje İletişim Uzmanı Nihal Togo, “Ayrıca ailelerle iletişimin sağlanması, ailelerin yasal hakları ve çocuklarına nasıl destek olacakları konularında bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Projenin pilot illeri olan Ankara, İstanbul, Adana, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun ve Trabzon’da yapılacak olan seminerlerden yaklaşık 1200 kişinin yararlanması bekleniyor.” diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta “Bütünleştirici Eğitimde Aile Ve Çocuk Semineri Yapıldı
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