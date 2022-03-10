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KSÜ’de tanıtım çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü Tanıtım Ofisi şehrimizden ve şehir dışından gelen talepler doğrultusunda üniversite kampüs alanı içerisinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

KSÜ’de tanıtım çalışmaları sürüyor

KSÜ’de tanıtım çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü Tanıtım Ofisi şehrimizden ve şehir dışından gelen talepler doğrultusunda üniversite kampüs alanı içerisinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

10 Mart 2022 Perşembe 15:37
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Tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri KSÜ Avşar Yerleşkesini gezdi. KSÜ Rektörlük Tanıtım Ofisi yetkilileri nezaretinde birimleri gezen öğrencilere akademik ve idari personel tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Tavsiyelerde Bulundu

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin gezisinin bir bölümüne katılarak, öğrencilerle sohbet etti.

Lise öğrencileriyle birlikte KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Teknoloji Geliştirme ve Uygulama Atölyesini gezen Rektör Can, atölyelerde geliştirilen ve TEKNOFEST kapsamında önemli dereceler elde eden elektromobil ve insansız su altı aracı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Lise öğrencilerine üniversite eğitim süreci ve kariyer süreçlerine ilişkin önerilerde bulunan Rektör Can, 1992 yılında kurulan KSÜ’nün 30 yılı geride bırakan köklü bir üniversite olduğunu belirterek, şehrin öncü eğitim yükseköğretim kurumu olan KSÜ’nün bu birikim ve tecrübesinden şehrin çocuklarının faydalanmaları ve eğitim için tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Üniversitenin fiziki ve teknik altyapısı ve güncel durumuna ilişkin verileri lise öğrencileriyle paylaşan Rektör Can, öğrenci odaklı bir anlayışla nitelikli eğitimin yanında sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de önem verdiklerinin altını çizdi.

Gelen talepler doğrultusunda aday öğrencilere yönelik Rektörlük Tanıtım Ofisi tarafından Salı ve Perşembe günleri düzenli programlar yapıldığını ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, yapılan programlarda özellikle Üniversite-Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) laboratuvarları ve Teknoloji Geliştirme ve Uygulama Atölyesi öğrencilerimize gezdirilerek üniversitemizde yapılan çalışmaların somut örnekleri paylaşıldığını belirtti.

Üniversite hazırlık aşamasında olan son sınıf öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan bu tür etkinlikleri önemsediğini ifade eden Rektör Can, bahar dönemi içerisinde gelen talepler doğrultusunda aday öğrencilerimize yönelik tanıtım çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Son Güncelleme: 10.03.2022 18:35
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KSÜ’de Tanıtım çalışmaları Sürüyor
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