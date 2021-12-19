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Meb duyurdu! Okul müfredatında değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son dakika duyurusunda ortaokul müfredatında değişikliğe gittiğini açıkladı. Türkiye’de Paris İklim Anlaşması’na ilişkin kanunun onaylanmasının ardından atılan adımlar çerçevesinde ortaokul müfredatında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ‘iklim değişikliği’ ders olacak.

Meb duyurdu! Okul müfredatında değişiklik

Meb duyurdu! Okul müfredatında değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son dakika duyurusunda ortaokul müfredatında değişikliğe gittiğini açıkladı. Türkiye’de Paris İklim Anlaşması’na ilişkin kanunun onaylanmasının ardından atılan adımlar çerçevesinde ortaokul müfredatında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda gelecek eğitim öğretim yılından itibaren ‘iklim değişikliği’ ders olacak.

19 Aralık 2021 Pazar 12:18
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Küresel iklim değişikliği tehlikesine karşı Türkiye’nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması’na ilişkin kanun teklifi ekim ayında TBMM’de onaylanmış ardından yürürlüğe girmişti. Bu gelişmenin sonrasında ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adı ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ olarak değiştirilmişti. İklim değişikliği konusunda bir adım da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2015’ten beri 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat, seçmeli ‘çevre eğitimi’ dersi verildiğini hatırlatıp, “Genç nesillerimizin daha da bilinçlenmesi için müfredatta bir değişiklik yaptık” dedi. Özer, “2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat seçmeli ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ dersi olacak” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Meb Duyurdu! Okul Müfredatında Değişiklik
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