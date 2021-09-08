Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 32°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde...
Başkan Mahçiçek, Yeni Eğitim Öğretim Yılında Başarılar Diledi
Başkan Mahçiçek, Yeni Eğitim Öğretim...
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda

MEB’den flaş karar!

Kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin, yüz yüze eğitim döneminde, gerekli belgeleri okullarına iletmeleri halinde eğitime uzaktan devam etmeleri sağlanacak.

MEB’den flaş karar!

MEB’den flaş karar!

Kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin, yüz yüze eğitim döneminde, gerekli belgeleri okullarına iletmeleri halinde eğitime uzaktan devam etmeleri sağlanacak.

08 Eylül 2021 Çarşamba 11:22
banner459

Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler evde veya hastanede yüz yüze eğitim almaya devam edecek olup bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacak. Bu öğrencilerden Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara evde veya hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacak. Ayrıca bu öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarınlarında yüz yüze eğitime başlandığı hatırlatıldı.

POZİTİF VE TEMASLI OLDUĞU İÇİN KARANTİNADA OLAN ÖĞRENCİLER MAZERETLİ SAYILACAK
Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler ile Covid -19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaklarının belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

OKULA DEVAM EDEMEDİKLERİ GÜNLERDE DEVAMSIZ SAYILMAYACAKLAR
Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

Covid -19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.

SINAVLAR YÜZ YÜZE GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK YAPILACAK
Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak; Kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Covid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak, Covid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

UZAKTAN CANLI DERS YAPILACAK
Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler evde veya hastanede yüz yüze eğitim almaya devam edecek olup bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacak. Bu öğrencilerden Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara evde veya hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacak. Ayrıca bu öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

Anahtar Kelimeler:
MEB’den Flaş Karar!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO okullarında ders zili çaldı
SANKO okullarında ders zili çaldı
Üniversite Tercihlerinde Bu Seneye Özel 'İkinci Ek Yerleştirme' Yapılacak
Üniversite Tercihlerinde Bu Seneye Özel 'İkinci Ek Yerleştirme' Yapılacak
Yüz yüze eğitim için geri sayım!
Yüz yüze eğitim için geri sayım!
5 gün yüz yüze eğitim yapılacak
5 gün yüz yüze eğitim yapılacak
MEB'den son dakika sınav açıklaması!
MEB'den son dakika sınav açıklaması!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber