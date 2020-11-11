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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini bildirdi.

11 Kasım 2020 Çarşamba 12:07
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez "Hoca'm, ara tatil olacak mı?" diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

16 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayacak ara tatilde, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerini de duyuran Selçuk, verimli bir mesleki gelişim dönemi diledi.

Son Güncelleme: 11.11.2020 13:28
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