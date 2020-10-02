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Okulların açılmasıyla ilgili önemli değişiklik!

Okulların açılması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamalarında bulundu. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5'inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci bulunması gerekecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu değişiklik ile birlikte okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da gündeme geldi.

Okulların açılmasıyla ilgili önemli değişiklik!

Okulların açılmasıyla ilgili önemli değişiklik!

Okulların açılması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamalarında bulundu. Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5'inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci bulunması gerekecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu değişiklik ile birlikte okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da gündeme geldi.

02 Ekim 2020 Cuma 13:38

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 1-4'üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda 10'un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri halinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1-4'üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda 10'un altına düşmesi durumunda; ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri halinde, öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilecek. Bu durum hariç toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10, ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30, ortaöğretim kurumlarında ise 40'ın altına düşmesi halinde kurum kapatılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5'inci sınıfta en az 15 ya da toplamda 30 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi ve/veya müzik dersliği, teknoloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekecek.

Yeni binalarda kurum açma işlemlerinde, binanın eğitim ve öğretim açısından teklif edilen kurumun özelliğine uygunluğu için valilikçe görevlendirilen kişilerce yerinde yapılan incelemeye dair rapor ile binaya ait Yapı Kullanma İzin Belgesinin veya Devlet Yatırım veya Temel Eğitim Kurumları Yapım Programlarında bulunan veya yapı denetim geçici kabulü valilik teknik personelince yapılan veya yapılan protokoller dahilinde yapımı gerçekleştirilen eğitim kurumlarından, öğrenci ve yapı güvenliği açısından risk teşkil etmeyen yola terk, ifraz, tevhit, plan değişikliği, belge temini gibi gerekçelerle yapı kullanma izin belgesi alma süreci devam edenlerin geçici kabulleri yapılmış olması kaydıyla geçici kabul belgesinin birer örneği valilikçe Bakanlığa gönderilecek.

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