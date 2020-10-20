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Osmaniye’de köy okullarında yüz yüze eğitim haftada 5 gün yapılacak

Osmaniye’de seyrek nüfuslu köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin 5 gün yapılacağı bildirildi.

Osmaniye’de köy okullarında yüz yüze eğitim haftada 5 gün yapılacak

Osmaniye’de köy okullarında yüz yüze eğitim haftada 5 gün yapılacak

Osmaniye’de seyrek nüfuslu köy ve benzeri yerleşim yerlerinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin 5 gün yapılacağı bildirildi.

20 Ekim 2020 Salı 09:36
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlar tarafından birçok tedbir kararının alındığı ve uygulandığı hatırlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Meclisinin nüfusu seyrek yerleşim yerlerinde eğitimin 5 gün yapılması kararı aldığının aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki belirtilen okullarımızın okul öncesi, ilkokullar ve ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarih ve 14430520 sayılı yazılarında belirtilen (a) ve (b) çizelgelerde yer alan derslerin haftanın beş günü yüz yüze eğitimlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Son Güncelleme: 20.10.2020 17:31
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