Rektör Can KSÜ’lü öğrencilerin başarısını anlattı!

KSÜ Otomotiv Geliştirme Topluluğu tarafından Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen "Kuasar" isimli elektrikli araç hakkında bilgiler veren KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversiteden mezun olan gençlerin Türkiye’nin büyük firmalarında iş başı yaptığını söyledi.

KSÜ’de elektrikli araç üzerine araştırmaların 2015 yılında başladığını belirten Rektör Can şunları kaydetti;

“2015 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından, 2019’dan bu yana ise TEKNOFAST kapsamında yine TÜBİTAK tarafından organize edilen alternatif enerjili araç yarışları için üniversitemiz adına hazırlanan aracımızdır. 2019’dan bu yana katıldığımız yarışlarda teknik tasarım ödülü, tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü gibi farklı branşlarda çeşitli ödüller kazandık. Enerji verimliliği üzerine üretilen aracımızda asıl amaçlardan biride alanında yetişmiş mühendis ihtiyacını karşılamaktır.

Bu hedef doğrultusunda ilk mezunlarını veren araç ekibindeki öğrencilerimiz Türkiye’nin önemli büyük firmalarına girmeye başlamışlardır.

Kıbrıs’ta üretimi devam eden elektrikli araçta ve aynı zamanda İntor mühendislik kapsamında 4 ekip üyesi Baykar firmasında staja başlamış durumdadırlar. Üniversitemiz desteğinde üretilen bu aracın meyvelerini bu şekilde veriyor olması üniversitemiz adına gurur vericidir.”