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‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, koronavirüs salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirlerine uyulmamasının okullardaki eğimi zora soktuğunu belirtti. Pazar günü Ankara sokaklarında yürüdüğünü ve vatandaşların korona kurallarına dikkat etmediğini ifade eden Selçuk, "Çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm" dedi.

‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’

‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, koronavirüs salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirlerine uyulmamasının okullardaki eğimi zora soktuğunu belirtti. Pazar günü Ankara sokaklarında yürüdüğünü ve vatandaşların korona kurallarına dikkat etmediğini ifade eden Selçuk, "Çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm" dedi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 15:30
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından koronavirüs salgını ile okullardaki eğitime ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, Kızılay'da uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri gördüğünü belirterek, "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor." dedi. İşte Bakan Selçuk'un son dakika açıklamaları…

BAKAN SELÇUK SON DAKİKA AÇIKLADI! 'SALGININ YÜKSELİŞİ EĞİTİMİ ZORA SOKUYOR'

Selçuk, "Çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pazar günü çalışma arasında Kızılay'da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.

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