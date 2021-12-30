Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Okulları öğrencisinin ‘Namun’21’ başarısı
SANKO Okulları öğrencisinin ‘Namun’21’ başarısı
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan yeni yıl mesajı
ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım’dan...
SANKO Rektörü Dağlı’dan yeni yıl mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan yeni yıl...
KSÜ ailesi yıl sonu etkinliğinde sanat, müzik ve eğlenceye doydu
KSÜ ailesi yıl sonu etkinliğinde...
SANKO Okulları’nın ‘2022 yeni yıl, yeni umutlar’ filmi yayında
SANKO Okulları’nın ‘2022 yeni yıl,...

SANKO Okulları öğrencisinin ‘Namun’21’ başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Ekin Asyalı, Ankara Nesibe Aydın Okulları tarafından düzenlenen “NAMUN’21” Konferansı’nda “Şeref Ödülü” (Honorable Mention Award) kazandı.

SANKO Okulları öğrencisinin ‘Namun’21’ başarısı

SANKO Okulları öğrencisinin ‘Namun’21’ başarısı

SANKO Okulları öğrencisi Ekin Asyalı, Ankara Nesibe Aydın Okulları tarafından düzenlenen “NAMUN’21” Konferansı’nda “Şeref Ödülü” (Honorable Mention Award) kazandı.

30 Aralık 2021 Perşembe 17:39
banner459

SANKO Okulları MUN Kulübü, online olarak gerçekleştirilen farklı ülkeler ve Türkiye’den 106 okul ile 610 delegenin yer aldığı “NAMUN’21”e katıldı.

Yüksek İngilizce seviyesi, genel kültür, düşünme ve hitabet becerisi gerektiren “NAMUN’21”de, Afganistan delegesi olarak kadın hakları komitesinde yer alan SANKO Okulları 10. sınıf öğrenci Ekin Asyalı, “Şeref Ödülü”ne (Honorable Mention Award) layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi ve emeği geçen öğretmenleri Kerim Gülşen ile Nima Dastafkan’ı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Okulları öğrencisinin ‘Namun’21’ Başarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meb duyurdu! Okul müfredatında değişiklik
Meb duyurdu! Okul müfredatında değişiklik
ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı!
ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı!
2022 MTV zam oranı belli oldu
2022 MTV zam oranı belli oldu
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO’da dijital dünyada sağlıklı çocuklar konuşuldu
SANKO’da dijital dünyada sağlıklı çocuklar konuşuldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber