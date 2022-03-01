SANKO Üniversitesi Nizip’te Kariyer Günü düzenliyor

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Necla Benlier, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Polat, Hemşirelik Bölümü’nden Öğr. Gör. Mustafa Kavak ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykut Akyılmaz bölüm tanıtımları yaparak, mesleki bilgiler paylaşacak.

Kariyer günü 2 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’da İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.