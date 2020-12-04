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SANKO Üniversitesinde akademik yükselmeler sürüyor

“Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO farkı” anlayışı ile 2014 yılından bu yana birçok başarıya imza atılan SANKO Üniversitesi’nde, üç akademisyen doçent unvanı aldı.

SANKO Üniversitesinde akademik yükselmeler sürüyor

SANKO Üniversitesinde akademik yükselmeler sürüyor

“Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO farkı” anlayışı ile 2014 yılından bu yana birçok başarıya imza atılan SANKO Üniversitesi’nde, üç akademisyen doçent unvanı aldı.

04 Aralık 2020 Cuma 17:55
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Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın onay yazısı ile SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Alper Serçelik, Kardiyoloji alanında, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Necla Benlier, Tıbbi Farmakoloji alanında Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Bülent Sever ise Ortopedi ve Travmatoloji alanında “Doçent” unvanı almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Alper Serçelik Kardiyoloji Uzmanı, Doç. Dr. Gökhan Bülent Sever ise Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak akademik görevlerinin yanı sıra, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabul ediyorlar.

Son Güncelleme: 04.12.2020 19:04
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SANKO Üniversitesinde Akademik Yükselmeler Sürüyor
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