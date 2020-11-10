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SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma günü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci yılında SANKO Okullarında sevgi, saygı, özlem ve minnetle adıldı.

SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma günü

SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma günü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’nci yılında SANKO Okullarında sevgi, saygı, özlem ve minnetle adıldı.

10 Kasım 2020 Salı 14:53
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Sosyal mesafe kurullarının dikkate alındığı anma töreni saat 09.05’te siren sesleriyle başladı. Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde sınıflarında, online eğitime devam edenlerin ise canlı yayın ile katıldığı törende iki dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Anma töreni, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı’nın Atatürk büstüne çelenk takdimi ve anaokulu, ilkokul, ortaokul, kolej, fen ve teknoloji lisesi öğrencilerinin kendi binalarında bulunan Atatürk büstlerine çiçek sunmasıyla sona erdi.

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SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
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