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SANKO’da dijital dünyada sağlıklı çocuklar konuşuldu

Dijital Yaşam ve Dijital Ebeveynlik Rehberi Orhan Toker, “İnternette her gün yarım milyondan fazla kötü niyetli kişi çevrim içi oluyor. Artık çocuklarımız hiç olmadığı kadar internetle iç içeler ve bu ortamda zararlı birçok uygulamayla karşı karşıyalar. Onları internetin kötü ortamından korurken, aynı zamanda teknolojiden de pozitif yararlanmalarını istiyoruz” dedi.

SANKO’da dijital dünyada sağlıklı çocuklar konuşuldu

SANKO’da dijital dünyada sağlıklı çocuklar konuşuldu

Dijital Yaşam ve Dijital Ebeveynlik Rehberi Orhan Toker, “İnternette her gün yarım milyondan fazla kötü niyetli kişi çevrim içi oluyor. Artık çocuklarımız hiç olmadığı kadar internetle iç içeler ve bu ortamda zararlı birçok uygulamayla karşı karşıyalar. Onları internetin kötü ortamından korurken, aynı zamanda teknolojiden de pozitif yararlanmalarını istiyoruz” dedi.

30 Kasım 2021 Salı 16:04
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Toker, SANKO Okulları Okul Aile Birliği tarafından Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen “Dijital Dünyada Daha Sağlıklı Çocuklar İçin Anne ve Babalara Öneriler” konulu söyleşide, velilerle bir araya geldi.

Covid 19 salgınının çocuklar üzerinde olumsuz etkilere yol açtığına dikkat çeken Toker, sosyal yalıtım / dijital sosyalleşme başladığını, korku, kaygı ve ekran sürelerinin arttığını, ebeveyn çocuk ilişkilerinde kopukluklar yaşandığını ve bağımlılıklarda artışların olduğunu söyledi.

İnternette her gün yarım milyondan fazla kötü niyetli kişinin çevrim içi olduğuna vurgu yapan Toker, “Artık çocuklarımız hiç olmadığı kadar internetle iç içeler ve bu ortamda zararlı birçok uygulamayla karşı karşıyalar” diye konuştu.

Çocukları internetin kötü ortamından korurken, aynı zamanda teknolojiden de pozitif yararlanmalarının sağlanması gerektiğinin altını çizen Toker, çocukların ekran bağımlılığını anlamak için duyarlı olunmasını istedi.

Toker, “Çocukların her gün ekran karşısında geçirdiği sürenin artması, sorumluluklarını yerine getirmemesi, ekrandan yoksun bırakılınca sinirlenmesi, akademik başarıda düşmelerin başlaması ve derin depresyon belirtileri, üzerinde durulması gereken belirtilerdir” ifadelerini kullandı.

Yemek masası ve yatağa teknoloji taşımamak, teknolojisiz alanlar ve saatler belirlemek, çocuklara izin vermediğimiz uygulama ya da oyunları oynamamak, birlikte kurallar koymak, teknoloji süresi ile gerçek yaşam süreleri arasında denge kurmak gerektiğini anlatan Toker, çocukların 13 yaşına gelene kadar denetimin ebeveynlerde olmasının kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Toker, seminerin sonunda çocuklar için uygun olan ve olmayan oyun ve programlarını paylaşarak velilerin sorularını yanıtladı.

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SANKO’da Dijital Dünyada Sağlıklı çocuklar Konuşuldu
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