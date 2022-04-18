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SANKO’lu öğrenciler Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışında 1. oldu

SANKO Okulları öğrencileri, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen ve 121 projenin katıldığı “4. BİSEP Bilim İnsanı Seçme Programı Proje Yarışması”nda Türkiye birincisi oldu.

SANKO’lu öğrenciler Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışında 1. oldu

SANKO’lu öğrenciler Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışında 1. oldu

SANKO Okulları öğrencileri, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen ve 121 projenin katıldığı “4. BİSEP Bilim İnsanı Seçme Programı Proje Yarışması”nda Türkiye birincisi oldu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 21:12
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Finalleri, 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde düzenlenen yarışmaya; 29 şehirden, 74 okul ve 121 proje katıldı. Değerlendirmeye alınan projeler arasından 12 proje ekibinin finalist olduğu yarışmada, SANKO Okulları iki projesi ile finalistler arasında yer aldı.

SANKO Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Nehir İnal ve Deniz Eren Gürbüz, proje danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları “Hibiskus İçeren Doğal PH İndikatörlü ve Sensörlü Veri Aktarımı Yapan Hidrojel Yara Örtüsü Sentezi” projesiyle 121 proje arasından birincilik ödülü alarak başarıya imza attılar.

Öğrenciler, “Hibiskus İçeren Doğal PH İndikatörlü ve Sensörlü Veri Aktarımı Yapan Hidrojel Yara Örtüsü Sentezi” projesi ile günümüz yara örtülerinin özelliklerini teknolojiyle birleştirip bütün bu dezavantajları ortadan kaldıran, yaranın pH’nı içinde bulunan sensörler ve ekranla anında ölçüp yaranın durumu hakkında bilgi veren yeni nesil yerli bir hidrojel üretmeyi amaçladı.

SANKO Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji 10. sınıf öğrencilerinden Ece Güner ve Ekin Asyalı da proje danışman öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde hazırladıkları “Mitokondriden Elde Edilen Sitokrom C ile Böbrek Taşı Tespiti” projesinde, böbrek taşı tespitinde kullanılabilecek daha az maliyetli ve daha kısa sürede sonuç alınabilecek yeni ve özgün bir test geliştirdi. Öğrenciler, geliştirdikleri bu test ile finale kalarak okullarını finallerde temsil ettiler.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, bilim insanı yetiştirmek amacıyla okullarında uyguladıkları eğitim öğretim programlarının böylesine güzel başarılar ile taçlanmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirterek öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

Son Güncelleme: 18.04.2022 21:24
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SANKO’lu öğrenciler Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışında 1. Oldu
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