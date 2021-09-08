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SANKO’lu öğrenciler yer bilimleri olimpiyatında derece elde etti

SANKO Okulları öğrencileri, 14’üncü Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatında (IESO2021 International Earth Science Olympiad) üç üçüncülük kazandı.

SANKO’lu öğrenciler yer bilimleri olimpiyatında derece elde etti

SANKO’lu öğrenciler yer bilimleri olimpiyatında derece elde etti

SANKO Okulları öğrencileri, 14’üncü Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatında (IESO2021 International Earth Science Olympiad) üç üçüncülük kazandı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 16:14
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Coğrafya Eğitimi Derneği (CED) koordinatörlüğünde düzenlenen 14’üncü Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatına 34 ülkeden 185 lise öğrencisi online olarak katıldı.

IESO Türkiye Ulusal Takım Üyeleri Veri Analizi Sınavında, Yer Bilimleri Proje Yarışması, Mars Görevi, Yer Bilimleri Sanat Çalışmaları ve Gezegen Yemini kategorilerinde Türkiye’yi temsil etti.

Katılımcıların Good - Very Good - Excellent başarı dereceleri ile değerlendirildiği olimpiyatta Türkiye Ulusal Takım Üyeleri yedi üçüncülük ve bir ikincilik kazandı. SANKO Okulları öğrencilerinden Serhat Özfıstıkçı Veri ve Yer Bilimleri Projesi, Erencem Özbey ise Veri Analizi kategorisinde üçüncü olarak büyük başarı sağladı.

SANKO Okulları Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, uluslararası bilimsel etkinlikte Türk Bayrağını dalgalandıran ulusal takım üyelerini, öğrencilerini ve katkı sunan öğretmenlerini başarılarından dolayı kutladı.

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SANKO’lu öğrenciler Yer Bilimleri Olimpiyatında Derece Elde Etti
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