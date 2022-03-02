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Yabancı Öğrenciler Kahramanmaraş’ta Buluştu

Avrupa Birliği tarafından düzenlenen ‘Aktif Okur, Aktif Vatandaş’ Projesi kapsamında İtalya, ABD, Fransa, Rusya, Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen yabancı öğrenci, akademisyen ve yazarlar Kahramanmaraş’ta buluştu.

Yabancı Öğrenciler Kahramanmaraş’ta Buluştu

Yabancı Öğrenciler Kahramanmaraş’ta Buluştu

Avrupa Birliği tarafından düzenlenen ‘Aktif Okur, Aktif Vatandaş’ Projesi kapsamında İtalya, ABD, Fransa, Rusya, Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen yabancı öğrenci, akademisyen ve yazarlar Kahramanmaraş’ta buluştu.

02 Mart 2022 Çarşamba 15:39
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Avrupa Birliği tarafından düzenlenen ‘Aktif Okur, Aktif Vatandaş’ Projesi kapsamında dünyanın farklı noktalarından öğrenci, akademisyen ve yazar Kahramanmaraş’ta bir araya geldi. Basılı ve dijital kaynaklarla düzenli okuma kültürüne sahip gençler yetiştirmeyi amaçlayan ve gençlerin bu becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için hayata geçirilen ‘Aktif Okur, Aktif Vatandaş’ Projesi kapsamında İtalya, İspanya, ABD, Yunanistan, Rusya, Ukrayna ve Fransa gibi ülkelerden Türkiye’ye gelen 35 yabancı öğrenci, akademisyen ve yazar Kahramanmaraş’ta misafir edildi.

Edebiyat Müzesi’ne Hayran Kaldılar

Yurt dışından gelen misafirlere ilk olarak Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Kahramanmaraş’taki kütüphaneler, kütüphanecilik faaliyetleri, şehrin tarihi ve turistik mekânları, kültür ve turizm adına hayata geçirilen projeler, Kahramanmaraşlı şair ve yazarlar ile ilgili sunum yapıldı ve bilgiler aktarıldı. Misafirlere şehrin yöresel lezzetleri ikram edildi ve Kültür Yayınları’ndan çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca misafirlere Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi gezdirildi ve burayla ilgili bilgiler verildi. Kahramanmaraş’ı, yöresel tatları ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni çok beğendiklerini vurgulayan misafirler bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Farklı Ülkelerden 35 Misafir

Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, “Proje kapsamında yabancı ülkelerden gelen öğrenci, akademisyen ve yazarları şehrimizde misafir ettik. Şehrimizdeki kütüphanelerimizi, kütüphanecilik adına gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, tarihi ve turistik mekânlarımızı, şehrimizde yetişmiş yazar ve şairlerimizi anlattık. Konuklarımız da Kahramanmaraş’ı çok beğendiklerini dile getirdiler. Böyle güzel bir organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden şehrimize gelen misafirlerimizle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduk. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Yabancı Öğrenciler Kahramanmaraş’ta Buluştu
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