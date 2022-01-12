YÖK’ten KSÜ’ye engelsiz üniversite ödülü

Birimlere ödülleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen yemek programında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından verildi.

Mekânda Erişim Bayrak Ödülü’ne (Turuncu Bayrak) ödülüne Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi layık görüldü.

Fen Edebiyat Fakültesinin ödülünü Dekan Prof. Dr. Orhan Doğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ödülünü Dekan Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, İlahiyat Fakültesinin ödülünü Dekan Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan alırken, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinin ödülünü ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Bilgekağan, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın elinden aldı.

Törende konuşan Rektör Can, asıl engelin sevgi, saygı ve merhametten yoksun olmak olduğunu belirterek, dezavantajlı bireylerin hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmeleri için engellerin kaldırılması için üniversite olarak ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Üniversitemizin engelsiz üniversite olma yolundaki çalışmalarının artarak devam ettiğini ifade eden Rektör Can, daha önce de Kahramanmaraş Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen ‘Engelsiz Sivil Toplum Buluşması’ programı kapsamında da üniversitemiz Rektörlük Hizmet Binasına ‘Erişilebilirlik Sertifikası’nın kendilerine Kültür ve Turizm Eski Bakanı Mahir Ünal tarafından verildiğini hatırlattı.