Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

YÖK’ten KSÜ’ye engelsiz üniversite ödülü

“Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” başlıkları altında yapmış olduğu çalışmalarla yükseköğretim kurumlarımızı tüm öğrencilerimiz için erişilebilir kılmaya yönelik adımlar atan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 3 farklı kategoride verilen “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 5 farklı birimi “Mekânda Erişim Bayrak Ödülü’ne (Turuncu Bayrak) layık görüldü.

YÖK’ten KSÜ’ye engelsiz üniversite ödülü

YÖK’ten KSÜ’ye engelsiz üniversite ödülü

“Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” başlıkları altında yapmış olduğu çalışmalarla yükseköğretim kurumlarımızı tüm öğrencilerimiz için erişilebilir kılmaya yönelik adımlar atan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 3 farklı kategoride verilen “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 5 farklı birimi “Mekânda Erişim Bayrak Ödülü’ne (Turuncu Bayrak) layık görüldü.

12 Ocak 2022 Çarşamba 15:05
banner459

Birimlere ödülleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen yemek programında Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından verildi.

Mekânda Erişim Bayrak Ödülü’ne (Turuncu Bayrak) ödülüne Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi layık görüldü.

Fen Edebiyat Fakültesinin ödülünü Dekan Prof. Dr. Orhan Doğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ödülünü Dekan Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, İlahiyat Fakültesinin ödülünü Dekan Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan alırken, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinin ödülünü ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Bilgekağan, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın elinden aldı.

Törende konuşan Rektör Can, asıl engelin sevgi, saygı ve merhametten yoksun olmak olduğunu belirterek, dezavantajlı bireylerin hayatın her alanında aktif olarak yer alabilmeleri için engellerin kaldırılması için üniversite olarak ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Üniversitemizin engelsiz üniversite olma yolundaki çalışmalarının artarak devam ettiğini ifade eden Rektör Can, daha önce de Kahramanmaraş Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen ‘Engelsiz Sivil Toplum Buluşması’ programı kapsamında da üniversitemiz Rektörlük Hizmet Binasına ‘Erişilebilirlik Sertifikası’nın kendilerine Kültür ve Turizm Eski Bakanı Mahir Ünal tarafından verildiğini hatırlattı.

Anahtar Kelimeler:
YÖK’ten KSÜ’ye Engelsiz üniversite ödülü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Okulları öğrencisinin ‘Namun’21’ başarısı
SANKO Okulları öğrencisinin ‘Namun’21’ başarısı
Meb duyurdu! Okul müfredatında değişiklik
Meb duyurdu! Okul müfredatında değişiklik
ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı!
ÖSYM 2022 sınav takvimi açıklandı!
2022 MTV zam oranı belli oldu
2022 MTV zam oranı belli oldu
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber