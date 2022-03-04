3 bin yeni bekçi alınacak

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge girdi.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığı’na 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi. (AA)