3600 ek gösterge için tarih netleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Memurların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge konusunda önemli açıklamalarda bulunan Bilgin, düzenleme için tarih verdi.

"GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

3600 ek göstergenin toplu sözleşme maddesine girdiğini belirten Bakan Bilgin, bunun geri dönüşü olmadığını yapmak zorunda olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, "3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık." dedi.

"İLK 6 AY İÇİNDE MECLİS'TE"

Bakanlık içindeki çalışmanın tamamlandığını söyleyen Bilgin, "Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

"KAMUDA SÖZLEŞMELİ SAYISINI SADELEŞTİRECEĞİZ"

Kamuda bir sorunun daha olduğunu vurgulayan Bilgin, "Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller. Kamuda çok farklı statülerde sözleşmeli personeller var. Bu bu sözleşmelileri de kadrolu haklara sahip çalışanlarla benzer haklara sahip olarak getireceğiz. Ama onu gönüllülük esasına bağlayacağız. Çok sayıda sözleşmeli sayısı var. Onu sadeleştireceğiz. İsteyenleri kadro haklarına sahip kalacak bir şekilde düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz. O da bu yıl için de kesinlikle biter. O iki şey, önümüzde ödev olarak duruyor. Birindeki çalışmalar Bakanlık içinde bitti, diğerinin de müjdesini çok yakında vereceğiz. Meclis'e haziranda gelmiş olur. İstanbul'da bir işyeri işçileri kapının önüne koymuştu. İşçileri yarın işe almazsanız çalışma izinlerinizi iptal ederim demiştim. Ondan sonra da başka bir sendika geldi. Sizin bu sözünüzü duyduk yanımızda olur musunuz dediler, çözmek üzereyiz." açıklamasında bulundu