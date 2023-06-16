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Kahramanmaraş
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44 belediye KPSS şartı olmadan 390 personel alım ilanı yayımladı!

Türkiye Geneli 44 belediye 390 Personel alımı ilanı yayımladı. En az okuryazar olma şartı ile KPSS siz farklı alanlarda ilan listesi ve şartları haberde.

44 belediye KPSS şartı olmadan 390 personel alım ilanı yayımladı!

44 belediye KPSS şartı olmadan 390 personel alım ilanı yayımladı!

Türkiye Geneli 44 belediye 390 Personel alımı ilanı yayımladı. En az okuryazar olma şartı ile KPSS siz farklı alanlarda ilan listesi ve şartları haberde.

16 Haziran 2023 Cuma 12:21

İŞKUR aracılığı ile Belediyelere personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce gelen ilana göre 390 Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere personel alımı yapılacağını belirtti. Üstelik ilanlar İŞKUR aracılığı ile KPSS Şartı olmaksızın yayımlandı.

44 Belediye İlan Yayımladı!

İŞKUR Kurum dışı ilanlar kapsamında yayımlanmış olan Belediye personel alımı ilanları kapsamında 44 Belediye ilan yayımladı. Farklı şehir ve ilçelerde bulunan Belediyelerin ilanlarını sizlerle paylaşıyoruz.

KPSS Şartı Aranmıyor!

Söz konusu Belediyeler yayımladıkları ilanlar için herhangi bir KPSS Şartı aramayacaktır. Bu kapsamda alımlar en az Okuryazar olma şartı ile herhangi bir KPSS Şartı olmaksızın yapılacak.

390 Personel Alımı Belediye İlan Listesi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic.A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 31.07.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 50 Şehiitçi otobüs şoför

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/69947/denizli-buyuksehir-belediyesi-ulasim-san-tic-a-s-31-07-2023.pdf

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turz. A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 15 cankurtaran

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71081/scan2.pdf

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 personel

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71081/scan2.pdf

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 beden işçisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71294/is-ilani.pdf

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 30.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 5 ağır vasıta şoförü

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71305/beylikduzu-belediyesi-personel-a-s-kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani-hk_ek_skm_c25823060511430-pdf.pdf

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 15 beden işçisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71317/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-12-06-2023.pdf

Sivas Gemerek Sızır Belediyesi Sızırbelsan Ltd.Şti

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 garson

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71321/c-users-ismail-boyraz-desktop-sizirbelsan-a-s.pdf

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 iş güvenliği uzmanı

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71361/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-12-06-2023.pdf

Bitlis Mutki Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 temizlik işçisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71399/mutki-belediyesi.pdf

Afyonkarahisar Erkmen Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 15 beden işçisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71405/afyonkarahisar-erkmen-belediyesi-personel-limited-sirketi-12-06-2023.pdf

Karabük Safranbolu Belediyesi Personel Ltd. Şti

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 personel

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71422/safranbolu-belediyesi.pdf

Yalova Koru Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 beden işçisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71423/yalova-koru-belediyesi-personel-limited-sirketi-14-06-2023.pdf

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 aşçı alımı

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71431/kurum-disi-kamu-ilani_ek_zeytinburnu-belediyesi-1-pdf.pdf

Giresun Dereli Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 personel

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71438/dereli-bel.pdf

Çanakkale Karabiga Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 13.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 beko loder operatörü

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71444/20230608-003.pdf

Muğla Ula Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü.

- Son Başvuru Tarihi: 15.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 inşaat mühendisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71445/mugla-ula-belediye-baskanligi-insan-kaynaklari-ve-egitim-mudurlugu-15-06-2023pdf.pdf

Van Muradiye Belediyesi Personel Hizmetleri Anonim Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 13.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 şoför

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71447/c-users-ali-cinar-desktop-van-muradiye-belediyesi-personel-hizmetleri-anonim-sirketi-13-06-2023.pdf

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 8 aşçı

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71448/kurum-disi-kamu-isci-alimi-emek-a-s-hk-_ustyazi.pdf

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 19.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 25 temizlik personeli

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71450/kurum-disi-kamu-isci-talebi-emek-a-s-hk-_ustyazi.pdf

Çanakkale Geyikli Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 beden işçi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71464/ilan-formu.pdf

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turz. A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 18.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 10 garson

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71471/scan.pdf

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş

- Son Başvuru Tarihi: 19.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 25 temizlik personel

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71481/2kurum-disi-kamu-isci-alimi_ek_kurum-disi-kamu-isci-talebi-pdf-2-3.pdf

Sivas Şarkışla Belediyesi Personel Ltd.Şti

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 motor tamircisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71501/c-users-ismail-boyraz-desktop-sarkisla-belediyesi-personel-lmtd-sti.pdf

İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 şoför

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71503/izmir-karaburun-belediyesi-personel-ltd-sti-16-06-2023.pdf

Denizli Çal Belediyesi Personel Ltd.Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 oto tamircisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71509/denizli-cal-belediyesi-personel-ltd-sti-16-06-2023.pdf

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 destek personeli

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71512/aydin-buyuksehir-belediyesi-personel-a-s-14-06-2023.pdf

İzmir Karaburun Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 17.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar:

- İlan Linki:

Aydın Kuşadası Belediyesi Per.A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 destek personeli

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71515/aydin-kusadasi-belediyesi-per-a-s-14-06-2023.pdf

Samsun Alaçam Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 7 temizlik işçisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71517/alacam.pdf

Ordu Aybel Aybastı Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 personel

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71521/surekli-isci-talep-formu.pdf

Ordu Aybel Aybastı Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 personel

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71522/aybel.pdf

Diyarbakır Hazro Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 09.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 temizlik işçi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71525/diyarbakir-hazro-belediyesi-personel-ltd-sti-09-06-2023.pdf

Tekirdağ Muratlı Belediyesi Personel Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 temizlik görevlisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71536/tekirdag-muratli-belediyesi-personel-ltd-sti-16-06-2023.pdf

Rize Kalkandere Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 13.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 iş makine operatörü

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71545/kalkandere-bld.pdf

Erzurum Tortum Belediyesi Personel Lmt.Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 13.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 beden işçi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71549/tortum-bel.pdf

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd.Şti

- Son Başvuru Tarihi: 15.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 beden işçisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71550/bayramic-pers-ltd-sti-15-06-2023.pdf

Denizli Peraş Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 havuz suyu operatörü

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71551/denizli-peras-buyuksehir-belediyesi-personel-temizlik-ulasim-sanayi-ve-ticaret-a-s-14-06-2023.pdf

Bolu Mengen Belediyesi Personel Hiz. Ltd. Şti.

- Son Başvuru Tarihi: 15.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 elektrikçi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71553/bolu-mengen-belediyesi-personel-hiz-ltd-sti-15-06-2023.pdf

Artvin Borçka Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi İşçi Alım İlanı

- Son Başvuru Tarihi: 15.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 beden işçisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71554/doc02878920230612084515.pdf

Erzurum Karaçoban Belediye Personel Ltd. Şti

- Son Başvuru Tarihi: 20.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 personel

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71558/karacoban-bel.pdf

Bingöl Yayladere Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 büro personel

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71559/yayladere-belediyesi-personel-ltd-sti-_.pdf

Bingöl Yayladere Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 beden işçisi

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71560/yayladere-belediyesi-personel-ltd-sti.pdf

Bingöl Yayladere Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 şoför

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71561/yayladere-belediyesi-personel-ltd-sti-__.pdf

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turz. A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 23.06.2023

- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 döner ustası

- İlan Linki: https://media.iskur.gov.tr/71564/scan.pdf

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44 Belediye KPSS şartı Olmadan 390 Personel Alım Ilanı Yayımladı!
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