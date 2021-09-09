52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan “Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 52 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), geri ödeme kapsamından çıkarıldı.

Alınan yeni kararla birlikte, Antienflamatuar ilaçlar olarak adlandırılan boğaz spreyleri, ağrı kesiciler, kas gevşetici krem ve merhemler, kurumun geri ödeme listesinde yer almayacak.

Ayrıca uygulama kapsamında eşdeğer ilaç taban fiyatları da değişti. Limitin yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesiyle beraber vatandaşlar yüzde 5 daha fazla ilaç farkı verecek.

Bazı ilaçların yalnızca bir kutusunun ödenmesine ilişkin alınan karar hakkında açıklama yapan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “Terapötik referans grubu oluşturuldu. Terapötik dediği ise mesela, bazı hastalar iki üç tansiyon ilaçları kullanıyor. İçerisinde birbirine benzer olanlar ödenmeyecek. Sadece bir kutu ödenecek” şeklinde konuştu.