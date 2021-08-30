81 ilde 1000 sözleşmeli memur alımı eylül ayında başlıyor

8 bin 121 yeni kamu personeli alımı başvuru süreci çerçevesinde GSB'de 3 yeni ilan yayımlandı. 4 bin 346 kadrolu işçi alımı süreci tamamlandı. Şimdi ise adaylar Eylül ayında 1350 kadroya yapılacak olan GSB sözleşmeli memur alımlarına odaklandı. Bu yazımızda 1000 kamu personel alımına dair detayları ve süreci bulabilirsiniz.

İller Bazında 1000 Yeni Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı

Adana 20, Adıyaman 7, Afyonkarahisar 19, Ağrı 13, Aksaray 7, Amasya 4, Ankara 23, Antalya 19, Ardahan 9, Artvin 8, Aydın 11,

Balıkesir 34, Bartın 5, Batman 12, Bayburt 5, Bilecik 5, Bingöl 5, Bitlis 8, Bolu 2, Burdur 12, Bursa 16,

Çanakkale 18, Çankırı 8, Çorum 10,

Denizli 6, Diyarbakır 12, Düzce 10,

Edirne 9, Elazığ 5, Erzincan 7, Erzurum 10, Eskişehir 14,

Gaziantep 17, Giresun 7, Gümüşhane 7,

Hakkari 9, Hatay 16,

Iğdır 6, Isparta 7, İstanbul 71, İzmir 20,

Kahramanmaraş 14, Karabük 11, Karaman 7, Kars 7, Kastamonu 10, Kayseri 12, Kırıkkale 2, Kırklareli 10, Kırşehir 6, Kilis 5, Kocaeli 7, Konya 18, Kütahya 14,

Malatya 8, Manisa 23, Mardin 18, Mersin 17, Muğla 18, Muş 13,

Nevşehir 10, Niğde 9,

Ordu 15, Osmaniye 13,

Rize 12,

Sakarya 24, Samsun 7, Siirt 6, Sinop 9, Sivas 16,

Şanlıurfa 32, Şırnak 8,

Tekirdağ 21, Tokat 11, Trabzon 7, Tunceli 6,

Uşak 8,

Van 25,

Yalova 7, Yozgat 10,

Zonguldak 11 olmak üzere 1000 kadro için tüm illerde başvuru yapılacak.

GSB 1000 Kamu Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Adaylar başvurularını 20 Eylül’den 27 Eylül 2021 tarihine kadar yapabileceklerdir. Başvurular online olarak yapılacak. Başvuru ekranı açılınca sizleri ayrıca bilgilendirmeye devam edeceğiz.

1000 Kamu Personel Alımına Kimler Başvuru Yapabilir?

1000 sözleşmeli memur alımı için adayların 657 Devlet Memuru Kanununda yer alan genel hükümleri taşıyor olmaları gerekiyor. Öte yandan diğer şartlar şu şekildedir:

Başvuru için KPSS'den en az 60 puan almak,

18 yaşından büyük olmak,

65 yaşından büyük olmamak ve

Lisans alanında beden eğitimi ve spor eğitimi bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.