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ABD'de bütçe açığı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda 864 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede 2020 mali yılının 9. ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı 2,7 trilyon dolar olarak hesaplandı.

ABD'de bütçe açığı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

ABD'de bütçe açığı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, haziranda 864 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede 2020 mali yılının 9. ayı olan haziran itibarıyla toplam bütçe açığı 2,7 trilyon dolar olarak hesaplandı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:54

ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı, 864 milyar dolara yükseldi. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 8,4 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 863 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Bütçe açığı, mayısta ise 398,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Bütçe açığında haziran ayında görülen rekor yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilen programlar kapsamında yapılan güçlü harcamalar ve vergi gelirlerindeki azalış etkili oldu.

Bu dönemde hükümetin harcamaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 223 artarak 1,1 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 28 azalışla 240,8 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2020 mali yılının 9. ayı olan haziran ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, 2,7 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 747,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 9 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artarak 5 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 13 azalışla 2,2 trilyon dolara geriledi.

ABD hükümetinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bu zamana kadar hayata geçirdiği teşvik paketlerinin toplam tutarı yaklaşık 3 trilyon doları bulmuştu.


 

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ABDBütçeAçığıEn Yüksek Seviye
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