Adalet Bakanlığının 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları belli oldu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, personel alımı başvuruları için beklenen tarihi duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı bünyesinde; adliyelere, ceza infaz kurumlarına, icra dairelerine, merkeze ve personel eğitim merkezlerine olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjan dağılımı...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Bakan Bekir Bozdağ, Bakanlığa yapılacak personel alımına dair başvuru tarihini bekleyen adaylara duyurdu. Öte yandan alıma ilişkin başvuru şartları henüz açıklanmış değil. Bozdağ, ''Adalet Bakanlığı’na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de başlıyor.

Adalet Bakanlığı’nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum...İşte alınacak personelin birimlere dağılımını ve sayılarını gösteren tablo'' dedi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJANLAR

Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.