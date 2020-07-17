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Afşin sarımsağına ilgi arttı

Bölgemiz için önemli bir Sarımsak yetiştiriciliği merkezi olan Koçovası Mahallesinde Sarımsak hasadı başladı.

Afşin sarımsağına ilgi arttı

Afşin sarımsağına ilgi arttı

Bölgemiz için önemli bir Sarımsak yetiştiriciliği merkezi olan Koçovası Mahallesinde Sarımsak hasadı başladı.

17 Temmuz 2020 Cuma 12:40

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından KSÜ Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı laboratuarlarında analizleri yaptırılarak Coğrafi İşaret Başvurusunda da bulunulan Afşin Koçovasi Sarımsağının hasadına; Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa BOZKURT, İl Müdür Yardımcısı Ramazan BİLİR, İlçe Müdürü Mustafa İlbey DEMİR ile çiftçiler katıldı.

1600 rakımlı mahallede yetiştiriciliği yapılan Koçovası Sarımsağı; kalitesi, dayanıklılığı ve aromatik özelliğiyle Kastamonu'nun Taşköprü sarımsağına rakip olarak görülüyor.

İl Müdürü Mustafa BOZKURT yaptığı açıklamada; "Sarımsağın gıda ve ilaç sanayisinde önemli bir yeri var. Koçovası'nın sarımsağının iriliğinin yanı sıra kokusu ve tadının çok keskin, aromasının yoğun olması ve kışa dayanıklılığı nedeniyle tercih ediliyor. İlçe Müdürlüğümüz, Koçovası sarımsağına Coğrafi işaret için başvurusunu yaptı ve son aşamaya geldiler. Çiftçilerimiz her konuda yanlarında olduğumuzu bilsinler. Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunan her çiftçimize teşekkür ediyorum. " dedi.

Çiftçilerimize; Bakanlığımızca uygulamaya konulan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında detaylı bilgi verilerek, DİTAP'a kayıt olmaları halinde ürünlerine çok rahat bir şekilde pazar bulabilecekleri belirtildi.

Koçovası Mahalle Muhtarı Ali KIRAÇ; "Mahallemizde yoğun bir şekilde sarımsak ekiliyor. Koçovası sarımsağımıza duyulan ilgiden çok memnunuz. Hasadımıza gelen İl Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAfşinSARIMSAK
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