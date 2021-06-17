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Ak parti çalışmaları hızlandırdı! Kripto paralar için düzenleme geliyor

Kripto paralar için yasa çalışmalarına hız veren AK Parti, aracılık yapan şirketler hakkında yapılacak düzenleme için geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Ak parti çalışmaları hızlandırdı! Kripto paralar için düzenleme geliyor

Ak parti çalışmaları hızlandırdı! Kripto paralar için düzenleme geliyor

Kripto paralar için yasa çalışmalarına hız veren AK Parti, aracılık yapan şirketler hakkında yapılacak düzenleme için geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

17 Haziran 2021 Perşembe 10:29
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Toplantıda kripto paralarla ilgili üzerinde çalışılan yasa tasarısının ayrıntıları tartışıldı ve öneriler değerlendirildi. Çıkarılacak yasa ile yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi, kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, aracı şirketlerin kontrol ve denetimi de sağlanacak.

İktidar partisi, kripto para sisteminin içinde olan şirketlerin kontrol ve denetimlerinin sağlanması, yatırımcıların mağdur edilmesi ve kara para aklanmasının önlenmesi için yapılan çalışmalara hız verdi. Kripto para işini yapan aracı şirketlerle ilgili yapılacak düzenleme konusunda partide geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı.

ÖZEL TOPLANTI

AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı'nda yapılan toplantıya, konunun uzmanı bürokratlarla, milletvekilleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılan çalışmalar değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, öncelikle, amacın bu alana kısıtlamalar getirmek değil, kurallar koymak olduğu ifade edildi. Kripto para yönetimini üstlenen aracı kurumların denetimi, kayıt ve inceleme mekanizmasının nasıl işlemesi gerektiğine ilişkin öneriler değerlendirildi. Uygulamanın başlamasından hemen sonra sistemdeki şirketlere süre verilerek, kurulan alt yapıya uyum sağlamaları istenecek.

ÖNERİLER TARTIŞILDI

Hürriyet'te yer alan habere göre, toplantıda, aracı kurumlara sermaye şartı konulması, şüpheli görülen meblağlar konusunda MASAK'ın devreye girmesi gibi önerilerde bulunuldu. Yasakçı bir anlayış olmadan, yatırımcıların mağdur edilmesinin önlenmesi, aracı kurum sahiplerinde belli kriterler aranması, güvelik soruşturmaları, suistimaller için bir teminat gösterilmesi gibi önerilere sıcak bakıldı. Siyasiler, bu aracı kurumların bankalara uygulanan kurallara benzer kurallara uymasını istediler.

SEÇENEKLER NETLEŞTİ

Çalışmada, kripto varlık şirketlerinin SPK gözetiminde faaliyet göstermesi, yeni kurulan şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilmesi, hem şirketler için teknik yeterlilik, hem de bu kurumlarda çalışanlar için özel şartlar aranması, BDDK'ın da rekabetin korunmasına ilişkin gözetim mekanizmasını oluşturması planlanıyor. Bu şirketlerin vergilendirilmesiyle ilgili de seçenekler tartışılıyor. Sistemin stopaj alınması şeklinde kurgulanması tartışılıyor.

ÖNCELİKLİ YASALAŞTIRMA

Bazı aracı şirketlerle ilgili olarak yaşanan sorunun ardından, kripto varlıklarla ilgili Merkez Bankası acil bir düzenleme yapmış, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bu platformları denetleme yetkisi verilmişti. Yasal düzenlemenin TBMM'nin temmuz ayının ikinci yarısında planlanan tatilinden önce yapılması da değerlendiriliyor. Son hafta, acil ve öncelikli maddelerden oluşan yeni bir torba teklifin meclis gündemine geleceği ve düzenlemenin bu kapsamda ele alınabileceği belirtiliyor.

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Ak Parti çalışmaları Hızlandırdı! Kripto Paralar Için Düzenleme Geliyor
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