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Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Düzenleme Geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan enerji fiyatlarının baskısını azaltmak için formüller aranıyor. EPDK, kâr marjları artan maliyetlere rağmen aynı kalan akaryakıt istasyonlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor. Buna göre, Taşıt Tanıma Sistemi'ndeki komisyoncular aradan çıkarılacak, böylece bayi sistemdeki zararını akaryakıt fiyatına yansıtmayacak.

Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Düzenleme Geliyor

Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Düzenleme Geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan enerji fiyatlarının baskısını azaltmak için formüller aranıyor. EPDK, kâr marjları artan maliyetlere rağmen aynı kalan akaryakıt istasyonlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor. Buna göre, Taşıt Tanıma Sistemi'ndeki komisyoncular aradan çıkarılacak, böylece bayi sistemdeki zararını akaryakıt fiyatına yansıtmayacak.

05 Mart 2022 Cumartesi 17:02
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Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan enerji fiyatlarının baskısını azaltmak için formüller aranıyor. Artan maliyetlere rağmen kâr marjları aynı kalan akaryakıt istasyonlarını desteklemek amacıyla Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) bayileri zarara uğratan dağıtıcı şirket komisyonları ortadan kaldırılıyor. Aradan komisyoncular çıkarılacağı için akaryakıt bayilerinin kâr marjlarının dolaylı olarak artacağı, böylece de akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir baskı unsuru olmasının önleneceği belirtiliyor.

EPDK DEVREYE ALACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yapacağı düzenleme ile yeni Taşıt Tanıma Sistemi'ni devreye alacak. Şirket araçlarının aldığı yakıtta dağıtıcı komisyonları ortadan kalkacak. Benzin istasyonları dolaylı olarak daha fazla gelir elde edeceği için benzinde dağıtıcı ve distribütör komisyonlarında ekstra artışlar yapmak durumunda kalmayacak.

BAYİLER ZARARA UĞRUYOR

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin kendi elemanları ya da TTS distribütörleri üzerinden şirketlerle anlaşma yoluyla geliştirdiği satış kanalı olan TTS bir süredir alarm veriyordu. Dağıtım şirketlerinin yaptığı ikili anlaşmalar sebebiyle akaryakıt istasyonları hangi müşteriye, ne kadar indirim yapıldığını bilmeden istasyona gelen araçlara yakıtı veriyordu.

Her 15 günde bir biriken TTS satışları için bayilere dağıtım şirketleri tarafından prim faturaları kestirilirken, bu para da günü geldiğinde bayilerin hesaplarına aktarılıyordu. Bayiler anlaşma yapılan müşterilere sağlanan yüzde 5-8 arası iskontolar nedeniyle zarara uğruyor, mevcut sistemde dağıtım şirketinin müşterisine parasını ödeyerek aldığı akaryakıtı veresiye veriyor, işçilik, vade ve istasyon gideri gibi maliyetleri cebinden karşılıyordu. Bu sebeple bayiler bir süredir şirket araçlarına ya yakıt vermiyor ya da kota uyguluyorlardı.

"BAYİNİN KARI BAYİDE KALACAK"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Ankara Ticaret Odası ile dün de İstanbul Ticaret Odası ile görüşme yaptıklarını kaydederek, "Enerji sektöründe tüm kesimleri dinleyerek, her türlü maliyetleri hesaplamaları yaparak mağduriyetleri önlemeye çalışıyoruz. Bu konuda da akaryakıt bayilerinin bir mağduriyeti bulunuyordu. Şimdi hayata geçirmeyi planladığımız yeni düzenlemeyle akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi'nde bayilere yansıttığı komisyon tutarlarını artık yansıtmamasını isteyeceğiz. Yani dağıtım şirketleri müşterileriyle yapacağı anlaşmalarda kendi kâr oranları üzerinden pazarlık yapabilecekler. Bayinin karı ise bayide kalacak" dedi.

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Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Düzenleme Geliyor
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