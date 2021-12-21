Akaryakıt için düşüş bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili EPGİS Başkanı Fesih Aktaş açıklama yaptı. Aktaş, dolardaki düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini söyledi. Aktaş, 'Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz' diye konuştu.