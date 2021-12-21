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Akaryakıt için düşüş bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili EPGİS Başkanı Fesih Aktaş açıklama yaptı. Aktaş, dolardaki düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini söyledi. Aktaş, 'Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz' diye konuştu.

Akaryakıt için düşüş bekleniyor

Akaryakıt için düşüş bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili EPGİS Başkanı Fesih Aktaş açıklama yaptı. Aktaş, dolardaki düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini söyledi. Aktaş, 'Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz' diye konuştu.

21 Aralık 2021 Salı 14:07
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt Için Düşüş Bekleniyor
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