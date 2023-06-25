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Akaryakıta bayram öncesi zam

Dolarda kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıta da yansıyor. Bayram öncesi LPG'ye bir zam daha geliyor.

Akaryakıta bayram öncesi zam

Akaryakıta bayram öncesi zam

Dolarda kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıta da yansıyor. Bayram öncesi LPG'ye bir zam daha geliyor.

25 Haziran 2023 Pazar 14:15

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Piyasa kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzine 3,36 TL, motorine 4,37 TL zam yapılmış bir zam da LPG'ye geliyor.

LPG’YE 66 KURUŞ ZAM!

Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.

Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Akaryakıta Bayram öncesi Zam
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