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Akaryakıta zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 68 kuruş, Yarın gece yarısı itibariyle Motorinde 1 TL seviyesinde zam geliyor.

Akaryakıta zam!

Akaryakıta zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 68 kuruş, Yarın gece yarısı itibariyle Motorinde 1 TL seviyesinde zam geliyor.

30 Aralık 2021 Perşembe 15:52
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Merkez Bankasının TL'yi koruma mevduatı kararı ve doların düşmesi ile herkes indirim beklerken, Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabından Benzin, Motorin'e gelen zammı duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası twitter hesabından yaptığı resmi açıklamada Benzine bu gece, Motorine de yarın geceden itibaren fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

ZAMLAR POMPAYA YANSIYACAK

Benzinde 68 kuruş Motorinde 1 TL'lik zamların Pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Akaryakıta Zam!
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