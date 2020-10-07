Akedaş Elektrik Dağıtım’dan 800 Milyon Tl’lik Yatırım

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. şebeke yatırımları başta olmak üzere son 9 yılda yaklaşık 800 milyon TL’lik yatırım yaptı. Trafo merkezi ekipmanları, enerji nakil hattı, şehir yer altı şebekesi ve şehir havai hat şebekesi, kırsal enerji nakil hattı şebekesi, kırsal alçak gerilim şebekesi yapımı ve aydınlatma işlemi kapsamında yapılan şebeke yatırımları tüketicilerin taleplerine karşılık verdi.

ÖNCELİK ŞEBEKE YATIRIMLARINA VERİLDİ

Sorumluluk sahası olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicilerine kaliteli hizmet vermek için ekipman, teknoloji, donanım ve altyapı yatırımlarına hız veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kaliteli enerji dağıtımı için önceliği şebeke olmak üzere son 9 yılda yaklaşık 800 milyon TL’lik yatırım yaptı. Her geçen gün gelişen teknoloji karşısında inavosyonu ilke edinerek yoluna emin adımlarla devam eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kurduğu Ar-Ge Merkezinin de lisansını alarak yeni projelere imza attı.

ELEKTRİK ZORUNLU İHTİYAÇ

Şirketin Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaptığı yatırımlar ve proje planlarıyla ilgili bir açıklama yapan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, elektriğin kullanımının ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Türkiye’de ekonomik büyüme rakamlarının yükselmesinin, enerji arzının artmasına neden olduğunu ifade eden Yılmaz, elektrik talebinin artması şebeke yatırımları başta olmak üzere birçok alanda da yatırım ve Ar-Ge çalışmalarını kaçınılmaz kıldığına vurgu yaptı.

1200 PERSONEL İSTİHDAM EDİYORUZ

Şirketlerinin hizmet yolunda sistem güçlendirme ve geliştirme çalışmalarının, teknoloji temeline dayandırılarak yapılan verimli yatırım ortamları ile hızla devam ettiğini ifade eden Yılmaz, şirketlerinin istihdamda da önemli bir açığı kapattığını ve 1200’e yakın personeli istihdam ettiklerini söyledi.

EN FAZLA ENERJİYİ SANAYİ KURULUŞLARI KULLANIYOR

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sanayi yapısının gelişmiş olması nedeniyle toplam enerjinin büyük bir çoğunluğunu Sanayi Kuruluşlarının kullandığını da hatırlatan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, en fazla elektrik tüketimini sırasıyla sanayi kuruluşlarından sonra ticarethaneler, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma tarife grubunun oluşturduğunu belirtti.

SON 4 YILDA AR-GE’YE 5 MİLYON TL BÜTÇE AYIRDIK

Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü; “Şirketimiz, dağıtım sistemi altyapısının ulusal ve uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, teknik kayıpların ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla AR-GE faaliyetlerine de oldukça büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda 2016-2020 dönemi için yaklaşık 5 milyon TL’lik bir AR-GE bütçesi oluşturmuştur. 2019 yılında lisansını aldığımız Ar-Ge Merkezimizde 33 araştırma geliştirme personeli istihdam etmekteyiz. Şuana kadar EPDK tarafından kabul edilen gerek, diğer dağıtım şirketleriyle birlikte çalışılan gerek, öz kaynaklarımızla ortak yürüttüğümüz 18 projemiz bulunmaktadır.”

Abonelerine en iyi hizmeti vermenin yolunun dijital dönüşümden geçtiği bilinciyle, bilgi teknolojileri alanında ciddi yatırımların da bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz; “Uçtan uca otomasyonu sağlamak amacıyla, alanının en iyi uygulamaları kullanılmaktadır. Bu uygulamaların başında; Dünyada en çok kullanılan kurumsal kaynak planlaması SAP uygulamaları, başta Abonelik ve Saha işlemlerinin takibi olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır.

ULUSLARARASI TÜM GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

SCADA cihazları ve yazılımları ile şebeke uzaktan kontrol edilebilmekte, Sayaçların uzaktan okunabilmesini için OSOS yazılımı, Sahada bulunan tüm envanterin koordinatlarıyla işlenmesi ve harita üzerinden görüntülenmesinde CBS yazılımı kullanılmaktadır. Saha ekipleri bu uygulamalara mobil cihazlarla bağlanabilmekte ve işlemlerini yapabilmektedir. Tüm bu yazılımların üzerinde çalıştığı donanımlar, şirketimiz bünyesindeki veri merkezinde bulunmaktadır.” Dedi.

ÇAĞRI MERKEZİMİZDE 60’A YAKIN PERSONEL İSTİHDAM EDİYORUZ

Tüketici memnuniyetini de büyü önem veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. gelen taleplere anında cevap vermek için çağrı merkezinde 60’a yakın uzman personel görevlendirirken, Kahramanmaraş ve Adıyaman lokasyonlarında geçen yıl gelen 1,5 milyon aşkın bilgi talebine 10 saniyede cevap vererek büyük bir başarıya imza attı.

SİSTEMLERİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYOR VE YENİLİYORUZ

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz son olarak tüketicilere çağrı da bulunarak ‘’Doğru tercihlerle ihtiyaca yönelik bölgelere öncelik vererek yatırımlarımızı sürdürüyoruz, tüketicilerimizin bize her türlü soru, talep, öneri ve şikâyeti başvurabilecekleri ve anında çözüm bulabilecekleri bir yapı çerçevesinde sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Tüketici memnuniyetini önemsiyor ve kurumsal faaliyetlerimizi bu çerçevede düzenliyoruz. Tüketicilerimiz 186 numaralı çağrı merkezimizden, web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve mobil uygulamamızdan 7/24 tüm taleplerini aktarabilirler” dedi.