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Alpedo’nun 4 tonluk dondurması külaha indirildi!

Kahramanmaraş'ta günde 135 ton dondurma üreten Alpedo dondurma, hazırladığı 4 tonluk dev dondurmayı vinçle kaldırıp, elektrikli testereyle keserek vatandaşlara ikram etti.

Alpedo’nun 4 tonluk dondurması külaha indirildi!

Alpedo’nun 4 tonluk dondurması külaha indirildi!

Kahramanmaraş'ta günde 135 ton dondurma üreten Alpedo dondurma, hazırladığı 4 tonluk dev dondurmayı vinçle kaldırıp, elektrikli testereyle keserek vatandaşlara ikram etti.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:53
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Kervanhan Tesislerinde düzenlenen programda üreticiler 4 tonluk dondurmayı elektrikli testere ve hızar makinası yardımıyla kesebildi.

“Bu dondurmayı yalnızca biz yapıyoruz”

Program hakkında konuşan Alpedo – Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Pekel, “Yaklaşık 4 tonluk dev dondurmayı işletmemizde hazırlayıp tır yardımıyla getirip 10 tonluk vinç yardımıyla kaldırıp astık. Bu dondurmamızı yalnızca biz yapabiliyoruz. Bunun özel bir salebi var ve bu sanatkârlığı ile birleştirdiğimizde ortaya şaheser çıktı. Dondurmayı kesmek için testere kullandık, balta kullandık kesemedik. Daha sonra hızar makinası kullandık o da kitlendi. Sonra doğal yollarla küçük küçük keserek vatandaşlara ikram ettik. Ayrıca büyük bir porsiyon ürettik ve 1 metre 20 santimlik dev bir havuç dilimi yaptık. Havuç dilimi tatlısı 6 kilogram.”ifadelerine yer verdi.

“Kahramanmaraş Dünya gastromi kenti olma yolunda göz kırpıyor”

Program çekimi için Kahramanmaraş’ta bulunan Program sunucusu Turgay Başyayla ise; “Kahramanmaraş’ın insanları çok misafirperver ve benim için bir gastromi kenti. Dünya gastromi kenti olması içinde göz kırpıyor ve çoktan olması gerekiyor. Lezzetlerin görüntüsü, besleyiciliği ve çeşitliliğine bayılıyoruz. Burada bir rekor denedik ve yaklaşık 4 tonluk bir dondurmayı külaha indirdik. Burada büyük bir porsiyon hazırladık. Ben emeklerinden dolayı ustalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler şiirin ve şairin kentini anlatmaya devam edeceğiz. Bu programımız ise çok yakında TRT 1 ekranlarımızda izleyicilerle buluşacak. Dedi.

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